Donald Trump anker sag om valgværdighed til Maines højesteret

USA's tidligere præsident Donald Trump, som kæmper med næb og klør for at komme tilbage til Det Hvide Hus, har anket sagen fra Maine, hvor han er blevet udelukket fra at stille op til primærvalg, til delstatens højesteret.

Det beretter flere amerikanske medier tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Anken kommer, efter at Maines indenrigsminister, Shenna Bellows, i sidste uge konkluderede, at Donald Trump med sine ord og handlinger var med til opfordre til stormløbet mod den amerikanske kongres 6. januar 2021, hvor adskillige mistede livet.

Qua den amerikanske forfatning er man ikke værdig til at blive præsident, hvis man har gjort oprør mod den forfatning, som man tidligere har svoret troskab over for, lød det fra Bellows.

Trumps advokater og den kontroversielle ekspræsident selv har afvist, at Trump skulle have haft en rolle i stormløbet mod Kongressen.

De mener desuden, at Bellows slet ikke har den formelle magt, som det kræver at udelukke en person fra at deltage i delstatens primærvalg.

Det står endnu ikke klart, hvornår Maines højesteret ventes at komme med en afgørelse i sagen.

Ifølge NBC News skriver Trumps advokater i anken, at Bellows' beslutning var "smittet med politisk bias og en gennemtrængende mangel på ordentlig proces".

- (Den, red.) er helt vilkårlig, uforudsigelig og karakteriseret af dårlig dømmekraft, lyder det i anken.

Donald Trumps valgværdighed er blevet et emne i flere amerikanske delstater.

I Colorado blev den tidligere republikanske præsident udelukket fra at stille op til embedet igen, på samme baggrund som beslutningen i Maine blev taget.

Denne sag ventes imidlertid at blive taget op af USA's føderale Højesteret, som er USA's højeste retsinstans, efter at Republikanerne har anket beslutningen hertil.

Hvis den føderale Højesteret kommer med en afgørelse i sagen, vil den trumfe afgørelserne fra delstaternes egne højesteretter.

