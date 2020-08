Donald Trump besøger syg bror på hospitalet i New York

USA's præsident har selv oplyst, at hans lillebror ligger på hospitalet, men han har ikke uddybet hvorfor.

USA's præsident, Donald Trump, besøgte fredag sin lillebror Robert Trump på et hospital i New York, hvor han bliver behandlet for en sygdom.

Trump bar ansigtsmaske ved ankomsten til Presbyterian Hospital i New York. Han kom ind via bagdøren og blev i cirka 45 minutter.

Det oplyser en AFP-journalist, der dækkede besøget.

Amerikanske medier melder om, at præsidentens bror er alvorligt syg, men der er ikke yderligere detaljer om, hvad han fejler.

Det amerikanske medie ABC News skriver, at Robert Trump var indlagt på intensivafdelingen på Mount Sinai Hospital i New York i mere end en uge i juni.

Trump fortalte selv på et pressemøde før besøget, at hans bror er på hospitalet, men han uddybede ikke hvorfor.

- Jeg har en fantastisk bror. Vi har haft et godt forhold i lang tid. Fra første dag. Forhåbentlig klarer han sig, men han har det hårdt, sagde Trump på pressemødet fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Robert Trump har længe været en vigtig del af familiens ejendomsimperium, og han er kendt for at være enormt loyal over for sin storebror.

I juni vandt han en tilholdssag mod hans niece Mary Trump for at forhindre hende i at udgive en bog, der sætter Donald Trump og hans familie i et dårligt lys.

Højesteretten i Poughkeepsie i New York afviste senere en anmodning om at stoppe publiceringen af bogen og aflyste samtidig tilholdet mod Mary Trump.

Mary Trump beskriver i bogen Donald Trump som et produkt af en "giftig" familie og kalder ham i titlen for "verdens farligste mand".

Præsidentens lillebror har sagt, at bogen er en "skændsel", og at den overtræder en aftale om tavshedspligt i familien.

