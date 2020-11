Donald Trump erklærer igen valgsejr og påstår svindel

USA's præsident hævder igen uden beviser, at Demokraterne fusker med det amerikanske præsidentvalg.

USA's præsident, Donald Trump, påstår igen, at han har vundet det amerikanske præsidentvalg, selv om intet endnu er afgjort.

Det gør præsidenten omkring klokken 01 natten til fredag dansk tid i hans første officielle tale siden valgnatten mellem tirsdag og onsdag lokal tid.

- Hvis du tæller de lovlige stemmer, så vinder jeg nemt valget. Hvis du tæller de ulovlige og sent indkomne stemmer, så kan de (Demokraterne, red.) frarøve os sejren, siger Donald Trump.

Han tilføjer, at Demokraterne er i gang med at svindle med flere stemmer, hvilket der ikke er nogen beviser for.

Udtalelserne kommer, mens flere afgørende svingstater stadig er i gang med at tælle hundredtusindvis af stemmer op.

Trump har siden valgnatten og i de efterfølgende dage hævdet, at han har vundet valget, ligesom han har rejst flere søgsmål for at få stoppet optællingen af stemmer.

Præsidenten kalder i talen valgprocessen for "unfair", og han siger, at valget i sidste ende kan blive afgjort i USA's højesteret.

- Jeg har gjort krav på sejren i nogle stater, Joe (Biden, red.) har gjort krav på sejren i nogle stater, men i sidste ende bliver det domstolene, der afgør dette valg, siger præsidenten.

/ritzau/Reuters