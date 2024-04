Donald Trump får afslag på udsættelse af sag om tys-tys-penge

USA's kontroversielle ekspræsident Donald Trump har onsdag fået afslag på at få sin retssag om ulovlig bogføring af tys-tys-penge til en pornostjerne udskudt.

Det afgør sagens dommer, Juan Merchan, ifølge nyhedsbureauet Reuters onsdag.

Donald Trump havde bedt om udskydelse, så sagen først skulle begynde, efter at landets føderale højesteret har vurderet, om ekspræsidenten i kraft af sin embedsperiode har immunitet i en af de andre retssager, som han står over for.

Trumps hold af advokater har argumenteret for, at den afgørelse kan blive afgørende, fordi en del af materialet i bogføringssagen stammer fra hans tid som præsident.

Merchan siger, at Donald Trump har ventet for længe med at bede om en udskydelse.

- Tiltalte har haft et væld af muligheder for at nedlægge påstand om immunitet før 7. marts, lyder det fra Merchan.

Trumps advokater har desuden argumenteret for, at pressens store opmærksomhed på sagen har gjort, at nævningerne i sagen på forhånd har dømt ekspræsidenten skyldig.

Den anmodning har dommer Merchan ikke taget stilling til endnu, men anklageren i sagen har argumenteret for, at Trump med sine udtalelser om sagen selv står bag den brede mediedækning.

Retssagen står til at starte 15. april.

Den handler om 130.000 amerikanske dollar, som Donald Trumps advokat, Michael Cohen, overrakte til pornostjernen Stormy Daniels inden præsidentvalget i 2016, for at hun skulle holde tæt om en affære, hun påstår at have haft med rigmanden.

Det er ikke i sig selv ulovligt at betale den slags tys-tys-penge.

Men udgiften blev senere bogført af hans kampagnestab, som om det var juridiske udgifter.

Det er derfor, han er blevet tiltalt for ulovlig bogføring.

Ulovlig bogføring kan som regel ikke udløse mere end ét år i fængsel i delstaten New York, og normalt er det delstatens eget retssystem, og altså ikke en føderal domstol, som tager sig af sådan en sag.

Men fordi anklagerne mener, at der er grund til at tro, at forbrydelsen er sket for at dække over en anden forbrydelse, er sagen blevet hævet til føderalt niveau og skal føres i en af USA's 94 distriktsretter.

Her kan sagen udløse fire års fængsel.

Sagen har fået omfattende dækning i pressen, ikke mindst på grund af de forsøg Trump har gjort på at underminere rettens gyldighed.

Juan Merchan så sig nødsaget til at nedlægge forbud mod, at Donald Trump udtaler sig om rettens personale - som for eksempel dommere og sikkerhedspersonale - samt nævninger og vidner, efter at ekspræsidenten havde kritiseret flere af sagens involverede på sociale medier.

Det viste sig desuden ikke nok, da Donald Trump i stedet begyndte at kritisere dommerens datter, som driver et PR-bureau, der arbejder sammen med politikere fra Det Demokratiske Parti.

Derfor udstrakte Juan Merchan forbuddet, så det gælder samtlige af de førnævnte personer, men også de personers familiemedlemmer.

/ritzau/