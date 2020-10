Donald Trump har forladt hospitalet og er på vej hjem

Trump ville ikke svare på spørgsmål fra journalister, da han forlod hospitalet efter tre dages indlæggelse.

Præsident Donald Trump har mandag aften lokal tid forladt Walter Reed-militærhospital i Maryland, hvor han har været indlagt med covid-19 siden fredag aften.

Han vil nu flyve med sin helikopter, "Marine One", til Det Hvide Hus, hvor han vil blive genforenet med førstedame Melania Trump, som også er smittet med coronavirus.

Da Trump forlod hospitalet, spurgte en journalist, hvor mange af præsidentens ansatte der var syge.

Trump svarede ikke på spørgsmålet. I stedet lød der et "tak" fra præsidenten.

- Tror du, at du kan være en superspreder?, spurgte den samme journalist.

Heller ikke det spørgsmål svarede Trump på. I stedet gav han en "thumbs up", før han satte sig ind i sin bil og kørte mod helikopterpladsen ved siden af hospitalet.

Trump har fået massiv kritik for en køretur søndag, hvor han fra bagsædet af en bil vinkede til de tilhængere, der havde samlet sig foran militærhospitalet for at vise deres støtte til præsidenten.

Det fik flere sundhedseksperter til at kritisere præsidenten for at have udsat sin chauffør og sine livvagter for unødig smitterisiko ved at køre rundt i den hermetisk lukkede bil.

/ritzau/