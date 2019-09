Donald Trump kalder Ukraine-sag for spild af tid

Donald Trump kalder reaktionerne på udskrift af samtale med den ukrainske præsident for hysteriske.

- I spilder jeres tid. Der er intet her. Det er ét stort svindelnummer.

Sådan sagde USA's præsident, Donald Trump, da han kort efter midnat dansk tid holdt pressemøde i New York, hvor han i øjeblikket deltager i FN's Generalforsamling. Pressemødet blev sendt direkte på flere amerikanske medier.

- Den såkaldte whistleblower, der slet ikke havde nogen adgang, så vidt jeg ved, og udskriften af samtalen... Der er ingenting, tilføjede præsidenten.

Onsdag frigav Det Hvide Hus en opsummerende udskrift af en samtale, Trump havde med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, hvor Trump angiveligt har forsøgt at presse den ukrainske regering til at finde snavs på tidligere vicepræsident Joe Biden.

Ukraine-sagen har medført massiv kritik af Trump, der af både demokratiske kongresmedlemmer og flere juridiske analytikere beskyldes for magtmisbrug, skriver det amerikanske medie Politico.

Sagen førte tirsdag til, at formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, igangsatte en rigsretsproces mod præsidenten.

Ved pressemødet og efterfølgende i en række opslag på Twitter gjorde præsident Trump det klart, at han "bakker op om den størst mulige gennemsigtighed" i sagen.

- Men jeg kræver også åbenhed fra Joe Biden og hans søn, Hunter, om de millioner af dollar, der er blevet taget ud af Ukraine.

Trump henviser her til udokumenterede påstande om, at Joe Biden på fordækt vis hjalp sin søn med forretninger i Ukraine, mens Biden sad som vicepræsident fra 2009 til 2017.

Samtidig er det i blandt andet avisen The Washington Post beskrevet, hvordan Trump muligvis tilbageholdt militærbistand til Ukraine over sommeren for at lægge pres på Ukraine.

- Jeg har ikke presset nogen som helst, sagde Trump natten til torsdag i New York.

- Det er et svindelnummer, det her. Et svindelnummer.

