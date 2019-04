Trump og hans hustru, Melania Trump, besøger Storbritannien 3.-5. juni, lyder det fra Buckingham Palace.

I London meddeler Buckingham Palace ifølge Reuters, at præsident Donald Trump kommer på statsbesøg i Storbritannien i begyndelsen af juni som gæst hos dronning Elizabeth II.

- Præsident Trump har taget imod en invitation fra dronning Elizabeth om et statsbesøg i Storbritannien i juni, lyder det i en pressemeddelelse fra Buckingham Palace.

Trump og hans hustru, Melania Trump, besøger Storbritannien i dagene 3.-5. juni.

Det britiske hof siger, at yderligere detaljer om besøget vil blive offentliggjort senere.

Trump skal under besøget mødes med premierminister Theresa May i Downing Street.

Statsbesøget falder sammen med markeringen af 75-årsdagen for D-dagen i Normandiet under Anden Verdenskrig.

- Storbritannien og USA har et dybt og varigt partnerskab, som har rod i vor fælles historie og fælles interesser, hedder det i en pressemeddelelse fra premierminister Theresa May med tilføjelsen:

- Statsbesøget er en mulighed for at styrke vores allerede nære forhold på områder som handel, investeringer, sikkerhed og forsvar. Og til at drøfte, hvordan vi kan bygge videre på disse bånd fremover.

Trump vil fra London flyve videre til Paris for at mødes med præsident Emmanuel Macron.

/ritzau/Reuters