Donald Trump og Kim Jong-un giver historisk håndtryk

USA's præsident og Nordkoreas leder har netop taget imod hinanden på et eksklusivt hotel i Singapore.

USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har tirsdag formiddag lokal tid givet hånd til hinanden. Det skete på et eksklusivt hotel på øen Sentosa ud for Singapore.

Det er første gang i historien, at en siddende amerikansk præsident mødes med en nordkoreansk leder.

Efter det historiske håndtryk gik de to ledere hen til et nærliggende værelse, hvor de kort mødtes med pressen.

Donald Trumps ansigtsudtryk var alvorligt, mens Kim Jong-un smilede stort.

Adspurgt hvad Trump forventer af mødet, svarede præsidenten:

- Jeg forventer, at vi får et fantastisk forhold efterfølgende. Det er en ære at være her.

Via en tolk understregede Kim Jong-un, at det ikke har været nemt at få mødet til at falde på plads.

- Der var mange forhindringer. Det var ikke nemt at komme hertil, men vi gjorde det, sagde han.

Efter få minutter med de to ledere blev pressen genet væk igen.

Tirsdagens topmøde vil ifølge en embedsmand fra den amerikanske centraladministration blive indledt med en samtale kun mellem de to statsledere og deres tolke.

Samtalen er sat til at vare cirka tre kvarter. Herefter bliver mødet udvidet med parternes rådgivere, embedsmænd og diplomater.

Dagsordenen for mødet mellem de to ledere ventes især at kredse om en atomnedrustning på den koreanske halvø samt mildere sanktioner mod Nordkorea.

Donald Trump har forud for mødet understreget, at USA ikke vil indgå en aftale med Nordkorea, medmindre landet lover at destruere hele sit atomarsenal.

Få timer inden topmødet gav præsidenten udtryk for, at verden snart vil få at vide, om en "ordentlig aftale" kan komme i hus.

- Møder mellem stabe og repræsentanter går godt og hurtigt ... Men i sidste ende er det egentlig lige meget. Vi vil alle snart vide, hvorvidt en ordentlig aftale - i modsætning til tidligere aftaler - kan ske, skriver Trump.

