Donald Trump pønser på at starte et socialt medie

Efter at være blevet udelukket fra Twitter og Facebook arbejder Trump nu med at starte sit eget sociale medie.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump planlægger at starte sit eget sociale medie.

Det oplyser Jason Miller, der er en af Donald Trumps rådgivere og var talsmand for Trumps kampagne ved præsidentvalget i 2020, til det amerikanske medie Fox News.

Den tidligere præsident blev udelukket fra Twitter og Facebook, efter at hans vælgere den 6. januar stormede den amerikanske kongresbygning, US Capitol.

Facebook har siden bedt et uvildigt udvalg om at se på, om bandlysningen skal opretholdes.

Jason Miller giver ikke flere detaljer om den nye platforms udformning. Han oplyser dog til Fox News, at projektet med det nye sociale medie vil blive søsat om to til tre måneder.

- Det her bliver det nyeste nye inden for sociale medier. Det vil ændre slagets gang fuldstændig. Alle kommer til at følge med for at se, hvad præsident Trump gør, siger han.

Jason Miller siger samtidig, at han forventer, at et ottecifferet antal brugere vil indfinde sig på platformen. Trump har holdt store møder med flere forskellige aktører, og adskillige virksomheder har henvendt sig for at være en del af processen, siger han.

Donald Trump fik sin profil fjernet på det sociale medie Twitter, efter at virksomheden vurderede, at han med sine udtalelser på platformen opfordrede til vold.

Også Facebook blokerede den daværende præsident, efter at demonstranterne havde stormet kongresbygningen, hvor fem mennesker - heriblandt en politibetjent - mistede livet.

- Vi mener, at risikoen ved at lade præsidenten blive ved med at benytte sig af vores platform på dette tidspunkt er for stor, sagde stifteren af Facebook, Mark Zuckerberg, dagen efter angrebet på Kongressen.

/ritzau/