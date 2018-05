USA's præsident, Donald Trump, har valgt at trække USA ud af atomaftalen med Iran.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, trækker USA ud af atomaftalen med Iran. Det siger han på et pressemøde i Washington tirsdag.

- Jeg annoncerer i dag, at USA vil trække sig fra atomaftalen med Iran, lød det.

Aftalen blev indgået i 2015. Den er lavet for at forhindre, at Iran producerede atomvåben. Til gengæld skulle de sanktioner, som var rettet mod landet, ophæves.

/ritzau/