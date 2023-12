Donald Trump vil gå rettens vej for at kunne stille op i Maine

Donald Trumps kampagnestab agter at gå rettens vej for at få fjernet det forbud, som delstaten Maine natten til fredag nedlagde mod, at han kunne stille op som præsidentkandidat i delstaten.

Det skriver talsmanden fra Trumps præsidentkampagne Steven Cheung i en pressemeddelelse natten til fredag.

- Vi ved, at både forfatningen og det amerikanske folk er på vores side i denne kamp. Præsident Trumps dominerende kampagne har et kæmpe forspring i meningsmålingerne, der kun er blevet øget, mens kriminelle Joes embede bliver ved med at slå fejl, skriver Cheung.

Maines indenrigsminister, Shenna Bellows, har besluttet, at Trump i udgangspunktet skal tages af stemmesedlen, når der er primærvalg i delstaten til marts.

Bellows, som selv er medlem af Det Demokratiske Parti, har selv sat beslutningen ud af kraft, indtil delstatens retssystem får sagen under luppen.

- Maines indenrigsminister er en tidligere advokat for Aclu (amerikansk menneskerettighedsorganisation, red.), en virulent venstreorienteret og en hyper-partisk Biden-støttende (præsident Joe Biden, red.) demokrat, som har besluttet sig for at blande sig i præsidentvalget på vegne af kriminelle Joe Biden, skriver Steven Cheung.

Shenna Bellows beslutning kommer, efter at hun har konkluderet, at Trump med sin rolle i stormløbet mod Kongressen i januar 2021 var med til at opildne til oprør og forbryde sig mod den amerikanske forfatning.

Steven Cheung mener, at delstaten gør alt, hvad den kan, for at sikre, at Joe Biden vinder præsidentvalget.

- Biden og Demokraterne har simpelthen ikke tillid til den amerikanske vælger i et frit og fair valg og klynger sig nu til magten fra regeringsinstitutioner for at beskytte deres greb om magten, skriver Cheung.

Maines primærvalg er i marts 2024.

Beslutningen om Trumps valgværdighed kan stadig nå at blive omgjort af Maines delstatslige retssystem eller af landets føderale Højesteret.

/ritzau/