Donald Tusks eksrådgiver dømt i retsopgør om flystyrt

Eksrådgiver for tidligere polsk premierminister var skyldig i pligtforsømmelse i forbindelse med flystyrt.

En domstol i Warszawa har fundet en tidligere rådgiver for den forhenværende polske premierminister Donald Tusk skyldig i pligtforsømmelse i forbindelse med et flystyrt i 2010. Polens daværende præsident, Lech Kaczynski, omkom sammen med 95 andre ombordværende.

Oplysningen om dommen kommer fra Radio Zet i et tweet. Rådgiveren er idømt ti måneders betinget fængsel.

Tomasz Arabski, som var departementschef for den nuværende EU-præsident, Donald Tusk, da denne var polsk regeringsleder, vil få to års fængsel, hvis han igen begår noget strafbart.

Om bord på flyet var en polsk delegation, der skulle deltage i en mindeceremoni for sovjetiske henrettelser af polske soldater i Katyn under Anden Verdenskrig.

Russiske myndigheder tilskrev styrtet menneskelige fejl og dårligt vejr.

Den forklaring faldt ikke i god jord hos Kaczyńskis tvillingbror, Jaroslaw, der er en magtfuld figur i polsk politik og formand for regeringspartiet Lov og Retfærdighed. Jarosław Kaczyński mente, at der var en "høj sandsynlighed" for, at der var sket en eksplosion på flyet.

Da hans parti vandt regeringsmagten i 2015, satte den polske anklagemyndighed gang i ny efterforskning af flystyrtet. Det inkluderede at grave ligene af ofrene op for at teste for eksplosiver.

Det var ifølge meningsmålinger upopulært i befolkningen i Polen, og det var også i strid med ønsker fra Ewa Maria Solska og Małgorzata Rybicka, to enker til ofre for ulykken.

/ritzau/Reuters