Donald Tusks regering vinder tillidsafstemning i Polen

Donald Tusks regering vinder tillidsafstemning i Polens parlament, dagen efter at Tusk blev udpeget som ny premierminister.

Det skriver Reuters på baggrund af stemmeresultatet.

248 personer havde tillid til Tusks regering, mens 201 ikke havde.

Mandag stod det klart, at den daværende premierminister, Mateusz Morawieckis, måtte gå af, da han tabte en tillidsafstemning i parlamentet.

Herefter udpegede et flertal i parlamentet Donald Tusk som ny premierminister.

Morawiecki står i spidsen for det nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS), mens Tusk repræsenterer Borgerplatformen.

Ved valget i oktober fik Lov og Retfærdighed omkring 35 procent af stemmerne og blev det største parti. Men uden koalitionspartnere i parlamentet, kunne partiet ikke blive ved regeringsmagten.

Borgerplatformen indgik en koalitionsaftale med to andre EU-venlige partier, og det stod klart, at der var et flertal bag Donald Tusk.

Tusk var også premierminister i Polen fra 2007 til 2014. Herefter var han formand for Det Europæiske Råd - EU-præsident - frem til 2019.

Lov og Retfærdighed har siddet på regeringsmagten i Polen i otte år.

Partiet er i løbet af sin regeringstid blandt andet blevet beskyldt for at undergrave det polske retssystems uafhængighed og for at fremme fordomme om minoriteter.

Lov og Retfærdighed mener dog selv, at det i sin tid som regeringsparti har forsvaret Polens suverænitet og beskyttet de polske traditioner mod indflydelse fra udlandet.

Det forventes ifølge nyhedsbureauet AFP, at Donald Tusks regering vil blive taget i ed af den polske præsident, Andrzej Duda, under en ceremoni onsdag.

Parlamentsvalget i oktober er blevet kaldt det vigtigste i Polen i over tre årtier. Det vurderes, at resultatet vil få stor indflydelse på landets forhold til EU og nabolandet Ukraine.

/ritzau/