Ngo tvivler på, at sandheden om drab på svensk og amerikansk FN-ekspert i DR Congo i 2017 er kommet frem.

DR Congo dømmer over 50 til døden for drab på FN-eksperter

Over 50 mennesker er lørdag blevet dømt til døden ved en militærdomstol i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) for deres rolle i drabene på to FN-eksperter i 2017.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og TT.

En af de dræbte FN-eksperter, Zaida Catalan, var svensk. Hun arbejdede sammen med amerikaneren Michael Sharp, da de blev henrettet af bevæbnede mænd i DR Congo i marts 2017.

Af de 51, der er dømt til døden, er de 22 i dag på fri fod.

En af de dødsdømte i sagen er en congolesisk embedsmand med ansvar for indvandring. Han mødtes med de to FN-ansatte, dagen inden de blev dræbt.

En oberst i DR Congos hær har fået en dom ti års fængsel i sagen.

Det oplyser Thomas Fessy fra organisationen Human Rights Watch, der har fulgt retssagen.

Han tilføjer, at DR Congo satte henrettelser i bero i 2003, og at de dødsdømte formentlig vil få omstødt deres domme til fængsel på livstid.

Zaida Catalan og Michael Sharp var ved at efterforske vold mellem regeringsstyrker og en milits, da bevæbnede mænd stoppede deres bil på en vej i Kasai-regionen i DR Congo i marts 2017.

De to FN-folk blev tvunget ud af bilen, taget med ud på en mark og henrettet. Også deres lokale medhjælper, Betu Shintela, blev slået ihjel.

Congolesiske myndigheder har givet en milits i området skyld for drabene.

Hverken Human Rights Watch eller Zaida Catalans søster mener, at sandheden er kommet frem under retssagen, skriver Reuters.

De siger, at efterforskerne ikke har set på, om højtstående embedsmænd muligvis spillede en rolle i drabet på de to FN-eksperter.

- Hvis sandheden skal frem, skal alle mistænkte, også dem højere oppe i hierarkiet, afhøres. Det er endnu ikke sket, siger Catalans søster, Elisabeth Morseby, til Reuters.

Thomas Fessy fra Human Rights Watch siger, at der stadig er flere spørgsmål end svar, efter militærdomstolen har afsagt sin dom.

- Efterforskningen og i sidste ende også retssagen har ikke formået at afsløre sandheden om, hvad der skete. De congolesiske myndigheder bør med FN's hjælp efterforske den vigtige rolle, som højtstående embedsmænd kan have spillet i drabene, siger han.

Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, skriver på Twitter, at hun nu vil nærstudere dommen. Men hun opfordrer også til at fortsætte søgningen efter sandheden i sagen.

- Det er afgørende, at efterforskningen omkring andre involverede fortsætter med at afdække sandheden yderligere og sikre retfærdighed, skriver Linde.

/ritzau/Reuters