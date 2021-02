Drab på tre unge kvinder udløser gadeprotester i Venezuela

256 kvinder i Venezuela blev dræbt i voldshandlinger i 2020, vurderer en overvågningsgruppe.

Hundredvis af venezuelanere demonstrerede lørdag mod kvindevold, efter at tre unge kvinder er blevet dræbt i det sydamerikanske land inden for få dage.

- Vi er bange, siger den 22-årige psykologistuderende Ariadna Gonzales.

Hun havde til en demonstration i byen Acarigua medbragt et banner med teksten "At være i live bør ikke anses som en bedrift".

Menneskerettighedsforkæmpere har advaret om, at covid-19-pandemien har forværret problemet med kønsrelateret vold på globalt plan.

En uafhængig gruppe, Monitor de Femicidios, der overvåger drab på kvinder i Venezuela, skønner, at 256 kvinder i landet blev dræbt i voldelige handlinger sidste år. I 2019 var der ifølge gruppen 167 af den slags drab.

Anledningen til lørdagens demonstrationer i Acarigua samt i hovedstaden Caracas er drabet på tre unge kvinder for nylig.

To af drabene fandt sted i Turen, en by nær Acarigua.

En 17-årig kvinde blev dræbt 21. februar, da hun var på vej hjem efter at have besøgt sin kirke. Dagen efter blev en 20-årig kvinde dræbt efter at have forladt et fitnesscenter.

Ligene af begge kvinder bar tegn på seksuel vold ifølge lokale medier. Lørdag oplyste myndigheder, at politiet har anholdt en mand, der mistænkes for at have begået de to drab.

Han har angiveligt tilstået, efter at hans hustru meldte ham til politiet.

Det tredje offer var en 33-årig kvinde, som i sidste uge blev dræbt i sit hjem i den nordlige delstat Portuguesa. Politiets mistanke retter sig mod hendes mand.

Flere af de kvinder, som deltog i protesten i Acarigua, giver udtryk for, at de blot ønsker at kunne føle sig sikre i deres dagligdag.

- Vi ønsker at have det på samme måde som mænd og kunne gå til fitness klokken seks om morgenen uden at være bange, at kunne gå alene hjem efter en søndagsgudstjeneste, at kunne vende roligt tilbage til boligen, når mørket falder på, siger den 23-årige Daniela Durann.

