Drab på journalist udløser ny premierminister i Slovakiet

Peter Pellegrini er blevet udnævnt som ny premierminister i Slovakiet. Han erstatter Robert Fico.

Slovakiets præsident, Andrej Kisk, har udnævnt Peter Pellegrini til ny premierminister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at Slovakiets hidtidige premierminister, Robert Fico, 14. marts tilbød at trække sig som premierminister som følge af en politisk krise.

Krisen er udløst af drabet på en slovakisk journalist i februar.

Robert Fico var Slovakiets premierminister fra 2006 til 2017, men trak sig efter massivt pres fra oppositionen. Den mente, at sagen om drabet på den undersøgende journalist Jan Kuciak var blevet håndteret forkert.

Den hidtidige premierminister trak sig med det krav, at hans parti, Smer-SD, skulle beholde magten, og at han skulle pege på sin efterfølger.

Den nyudnævnte Peter Pellegrini er da også fra Smer-SD, som han har været valgt ind for siden 2006.

Drabet på den 27-årige journalist og hans kæreste, der blev fundet skudt og dræbt i deres hjem, har fremkaldt store reaktioner i den slovakiske befolkning.

Slovakisk politi har løsladt syv personer, der har været anholdt i forbindelse med drabene.

Der er mistanke om, at drabene var bestilt, fordi Kuciak var ved at undersøge en forbindelse mellem slovakker og den italienske mafia. De skulle have svindlet med EU-midler.

I en artikel nævner Kuciak personer, der tidligere har arbejdet i Robert Ficos kontor.

Også i EU-Parlamentet er drabene blevet debatteret.

Under en nylig debat sagde EU's sikkerhedskommissær, Julian King, at man ikke kan acceptere, at to undersøgende journalister er dræbt i Europa i løbet af blot fem måneder.

Foruden Kuciak refererer han til drabet 16. oktober 2017 på den 53-årige maltesiske blogger og journalist Daphne Caruana Galizia, der blev dræbt af en kraftig bilbombe.

