Drab på ukrainsk soldat forstærker spændinger

En ukrainsk soldat er dræbt forud for præsident Joe Bidens drøftelser med Ukraines leder om Rusland.

En ukrainsk soldat blev dræbt, da pro-russiske separatister i den østlige del af landet foretog tre angreb med granater og håndvåben inden for 24 timer.

Det oplyser det ukrainske militær søndag. Det sker forud for planlagte drøftelser mellem præsident Joe Biden og den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij.

Hæren oplyste ikke detaljer om, hvordan den ukrainske regeringssoldat blev dræbt ved angrebene, der fandt sted lørdag.

Den 22. december sagde internationale observatører, at Rusland og Ukraine havde indgået en våbenhvileaftale, men allerede tidligt næste dage beskyldte parterne hinanden for krænkelser af den.

Biden skal tale med den ukrainske leder, efter at han i en telefonsamtale med præsident Vladimir Putin gentog advarsler om meget hårde reaktioner, hvis Rusland invaderer Ukraine.

I sin nytårstale sagde Zelenskij, at hans vigtigste politiske prioritet er at få afsluttet krigen i det østlige Ukraine mod de pro-russiske separatister.

Ukraine har siden 2014 forsøgt at nedkæmpe de oprørske, ukrainske separatister i de østlige regioner Donetsk og Lugansk, efter at Rusland annekterede Krim-halvøen.

Flere end 13.000 mennesker er blevet dræbt under konflikten, hvor der flere gange er indgået skrøbelige våbenhvileaftaler.

Spændingerne er taget til i de seneste måneder omkring konflikten. Det sker, efter at Rusland har mobiliseret mange soldater nær grænsen til Ukraine.

- I samtalen med den ukrainske leder vil Biden gentage USA's støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet, oplyser Det Hvide Hus.

Der forberedes diplomatiske forhandlinger med Rusland om konflikten. De vil finde sted i Genève i januar.

Rusland hævder på sin side, at russiske soldater tæt på Ukraines grænse er der som et værn mod et ekspanderende og påtrængende Vesten. Det vil sige specielt Nato.

Nato åbnede formelt for, at Ukraine kunne blive medlem af den vestlige alliance i 2008, men siden er ingenting sket.

/ritzau/AFP