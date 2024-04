Drabsdømt advokat får 40 års fængsel i USA

Den tidligere amerikanske advokat Alex Murdaugh, der sidste år blev dømt for drabet på sin hustru og søn, har fået en straf på 40 års fængsel for økonomisk kriminalitet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

55-årige Murdaugh afsoner i forvejen en livstidsdom for drabet på sin hustru, Maggie, og sønnen Paul.

Mandagens dom, der er blevet afsagt ved en føderal domstol, er desuden faldet, efter at han sidste år blev idømt 27 års fængsel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skete, efter at han havde erkendt sig skyldig i flere anklager om at have stjålet millioner af dollar fra klienter i sit firma.

Mandag var han så tilbage i retten for domsafsigelsen i forbindelse med anklager om blandt andet hvidvaskning af penge. De 40 års fængselsstraf skal afsones sideløbende med de 27 år, afgjorde dommeren.

Ud over en fængselsstraf skal den tidligere prominente advokat betale mere end 8,7 millioner dollar - over 60 millioner kroner - til sine ofre, skriver CNN.

Murdaughs drabssag fik stor medieopmærksomhed.

Sidste år blev retssagen vist på tv, og inden den nåede sin afslutning, var både Netflix og HBO Max udkommet med hver deres dokumentarserie.

/ritzau/