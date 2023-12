Drabsdømt australsk mors dom annulleres efter dansk forskning

Den 56-årige australske kvinde Kathleen Folbigg, der har siddet 20 år i fængsel for at have dræbt sine fire børn, blev tidligere i år benådet og løsladt.

Nu er hendes dom blevet annulleret, skriver det australske medie ABC torsdag lokal tid.

Benådningen kom i juni efter nye beviser fra blandt andet et forskerteam på Aalborg Universitet ledet af professor Michael Toft Overgaard.

De er blandt dem, der har hævdet, at der kan have været en naturlig årsag til børnenes død.

I 2003 blev den dengang 35-årige Kathleen Folbigg i Australien dømt for at have kvalt sine fire børn.

Men efter offentliggørelsen af forskernes resultater besluttede guvernøren i delstaten, at der skulle laves en ny undersøgelse af sagen.

Børnene døde i separate hændelser over et årti. De blev mellem 19 dage og 18 måneder gamle.

Kathleen Folbigg har hele tiden insisteret på, at de døde af naturlige årsager.

