Drabsmand bryder ud i latter ved anholdelse efter 32 år på flugt

Amerikanske Greg Lawson har brugt de seneste 32 år på flugt fra ordensmagten, efter at han i 1991 blev dømt i forbindelse med drabet på en mand, han var vokset op sammen med.

Derfor kunne han ikke andet end - omend en smule bittert - bryde ud i latter, da han tidligere på ugen endelig blev pågrebet, skriver mediet The Guardian.

I en video på det sociale medie X, der tidligere gik under navnet Twitter, kan man se hans sidste øjeblikke, før det amerikanske forbundspoliti, FBI, tager ham i sin varetægt.

Han blev oprindeligt pågrebet i Mexico og derefter sendt på et fly mod Shreveport i delstaten Louisiana, hvor myndighederne stod klar til at lægge ham i håndjern.

- Hvordan har du det?, kan man høre den 63-årige mand sige til den betjent, der putter ham i håndjern.

Betjenten svarer, at han skam har det fint.

Lawson blev efterfølgende fragtet til en fængselscelle lige godt 100 kilometer nord for lufthavnen, skriver The Guardian.

Amerikaneren stod i 1991 anklaget i forbindelse med drabet på Seth Garlington i netop Louisiana.

De to mænd havde vokset op sammen, men var af uklare årsager endt i karambolage.

De endte på en parkeringsplads tilhørende en tankstation, hvorefter Lawson ramte Garlington med skud. Garlington døde efterfølgende.

Det lykkedes dengang at pågribe Lawson, som blev retsforfulgt. Han nåede dog at flygte, inden nævningetinget kunne afsige sin dom, der i øvrigt lød på, at han var skyldig i forsøg på manddrab.

Siden da har han levet på flugt, og FBI udlovede i 2007 en dusør på 10.000 dollar - 70.000 kroner - for information, der kunne føre til hans anholdelse.

Tip fik myndighederne da også jævnligt, men intet var brugbart før nu, hvor han blev opdaget i Mexico.

Det er uklart, hvor meget fængselstid Lawson nu kan se frem til. Men ifølge The Guardian stod han til flere årtiers fængsel i 1991.

