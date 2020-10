Drabsmand gav elever 350 euro for at udpege lærer

To teenagere er blandt syv mennesker, der anklages i sagen om drabet på den franske lærer Samuel Paty.

Frankrig vil sigte syv personer for deres rolle i drabet på historielæreren Samuel Paty.

Blandt dem er to skoleelever, der udpegede Paty for drabsmanden. De mistænkes for medvirken til drab og har været fremstillet for en dommer, siger den franske anklager Jean-François Ricard.

De to elever, der er 14 og 15 år, var en del af en gruppe elever, som delte et beløb på omkring 300 til 350 euro (mellem 2230 og 2600 kroner) mellem sig, siger den franske anklager Jean-François Ricard.

De fik pengene af drabsmanden for at udpege Paty.

- Denne identificering var kun mulig med hjælp fra elever på skolen. De identificerede ham til gengæld for betaling, siger anklageren.

Læreren fik fredag skåret halsen over, da han var på vej hjem fra den skole, hvor han arbejdede.

Gerningsmanden - en 18-årig muslimsk mand med tjetjensk baggrund - blev derefter skudt og dræbt af politiet.

Paty havde været genstand for diskussion og trusler på sociale medier, efter at han havde vist en muhammedtegning i sin undervisning om ytringsfrihed.

Drabsmanden kendte derfor Samuel Patys navn, men havde brug for elevernes hjælp til at finde ud af, hvem han var.

Drabet på læreren har rystet Frankrig, som i de senere år har været udsat for flere angreb fra militante islamister.

Samuel Paty æres onsdag aften ved en national højtidelighed, hvor blandt andre landets præsident, Emmanuel Macron, deltager.

Macron og hans regering har varslet en hård kurs over for yderliggående islamister i Frankrig efter drabet på læreren.

