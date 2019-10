Drabsmand på skole i Finland beskrives som tavs enspænder

Drabsmand var 25-årig studerende. Han ligger hårdt såret på hospital efter at være ramt af politiets kugler.

En 25-årig drabsmand, der trængte ind på en fagskole med et sværd i den finske by Kuopio, ligger onsdag morgen på intensivafdelingen på det lokale hospital. Her venter politiet på at kunne afhøre ham.

Det oplyser den finske tv-station YLE.

Den 25-årige, der er studerende, blev tirsdag først stoppet, da to politifolk skød ham. Inden da havde han dræbte en ung kvinde og påførte syv andre kvinder skader. To mænd blev ramt af sværdet.

Naboer har oplyst, at den 25-årige var en tavs enspænder, som boede i sin egen lejlighed. Han svarede aldrig, når man hilste på ham. Han er ikke kendt af politiet i forvejen.

Derfor er en af formodningerne i den finske presse, at det var mentale problemer, der fik ham til at begå forbrydelsen.

Onsdag formiddag var seks af ofrene fortsat indlagt på hospitalet. Tilstanden er kritisk for to af dem, oplyser hospitalet. Den ene af dem er gerningsmanden.

De elever og lærere, der blev ramt under angrebet tirsdag, er i alderen fra 15 til 48 år.

Avisen Hufvudstadsbladet skriver, at gerningsmanden ud over et sværd også havde et skydevåben på sig. I hans studenterlejlighed fandt politiet ingredienser til at fremstille molotovcocktails.

Et øjenvidne på skolen siger til avisen, at den 25-årige truende og hadefuldt havde bevæget sig i retning af de tililende politifolk, selv om han fik skarpe ordrer om at overgive sig. Herefter blev der affyret flere skud i retning mod ham.

Ifølge avisen Keskisuomalainen var den dræbte kvinde gerningsmandens egentlige mål. Men det er ikke bekræftet af politiet.

