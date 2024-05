Drabsmistænkt skal retsforfølgelses i sag om skuddræbte surfere

Den mistænkte gerningsmand bag drabet på to australske og en amerikansk surfer skal retsforfølges ved en mexicansk domstol.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den mistænkte bliver retsforfulgt efter mexicansk lovgivning for såkaldt "tvungen forsvinding". Drabsanklager forventes at blive indgivet senere, lyder det fra anklagemyndigheden.

De tre surfere havde sat lejr op på et afsidesliggende strandområde, da de blev dræbt. Efterforskere mener, at motivet var et forsøg på at stjæle surfernes bil.

De dræbte blev fundet fredag med skudsår i hovedet. De tre blev meldt savnet ugen før under en surftur i det vestlige Mexico.

Anklagemyndigheden oplyser, at den er i færd med at samle beviser ind til at anklage to andre mistænkte, som sidder varetægtsfængslet for påstået besiddelse af amfetamin.

Baja California er populær blandt amerikanske turister takket være dets indbydende strande.

Det er også en af Mexicos mest voldelige stater på grund af organiserede kriminelle bander. Turister bliver sjældent ofre for forbrydelser i den forbindelse.

Tirsdag overbragte den retsmedicinske afdeling ligene til et lighus i Baja California. Herfra skal de overdrages til USA, hvor familierne venter.

Forældrene til de to australske dræbte, som er brødre, opfordrer til, at de to brødres død kan inspirere til at "leve større, lyse klarere og elske mere".

- Verden er blevet et mørkere sted, lyder det fra forældrene Debra og Martin Robinson, som befinder sig i den amerikanske delstat Californien.

- Nu er det på tide at bringe dem hjem til deres familie og venner og bølgerne i Australien.

