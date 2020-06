Drabssigtet betjent med blakket ry skal for retten i Floyd-sag

Ifølge CNN har politibetjent Derek Chauvin haft 18 klagesager mod sig. Han skal mandag høres i Floyd-sag.

Den 44-årige drabssigtede politibetjent Derek Chauvin har flere gange været genstand for en række politiklager.

Adskillige gange har han ifølge det amerikanske medie CNN været involveret i sager, der er blevet indberettet hos politiet i Minneapolis i delstaten Minnesota, USA.

Mandag skal han for første gang høres i, hvad der betragtes som den mest alvorlige af sagerne, der har kostet ham jobbet og en drabssigtelse.

Sagen omhandler fire betjentes brutale anholdelse af den sorte amerikaner George Floyd i Minneapolis. Sagen har udløst protester over hele verden mod politivold og raceforskelle.

Den 46-årige Floyd mistede livet, efter at Chauvin knælede i otte minutter og 46 sekunder mod Floyds hals under anholdelsen for præcis to uger siden.

Tidligere har Chauvin fået to irettesættelser som følge af politiklager. I alt har han været genstand for 18 indberetninger i sine knap 20 år hos politiet, skriver CNN.

Det er ikke oplyst, hvorfor klagerne blev indgivet. Dog handlede den ene af klagerne om "nedsættende sprog".

Ifølge CNN har Floyd og Chauvins veje tidligere krydset hinanden, da begge har arbejdet på samme natklub.

Floyd arbejder hver tirsdag som ekstra sikkerhedsvagt, mens Chauvin arbejdede som civil betjent på natklubben. En tidligere medarbejder på klubben siger, at det ikke er usandsynligt, at de to flere gange er stødt på hinanden.

Dagen efter den voldsomme anholdelse indgav Chauvins hustru en skilsmisseanmodning, skriver CNN. I en erklæring fra hustruens advokat lyder det, at hendes sympati ligger hos Floyd. Parret har ingen fælles børn.

Mandag ventes ikke at være første dag i selve retssagen, men derimod en indledende høring.

De andre tre betjente, der var til stede under anholdelsen, er sigtet for medvirken til drab. De skal ikke høres mandag.

Det forventes, at høringen af Chauvin finder sted mandag aften dansk tid.

Chauvin sidder i øjeblikket i isolation i statsfængslet Oak Park Height

/ritzau/