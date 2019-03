To dræbt i eksplosioner ved nytårsfest i Afghanistan

Guvernøren i Helmand-provinsen er blandt de sårede, efter to eksplosioner gik af på et stadion.

Mindst to mennesker er dræbt og over 20 såret i et dobbelt bombeangreb på et stadion i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.

Det oplyser sikkerheds- og hospitalskilder.

Blandt de sårede er provinsens guvernør, siger kilderne.

De to eksplosioner indtraf under et offentligt arrangement i forbindelse med det afghanske nytår, som bliver fejret over flere dage.

Guvernøren, Mohammad Yasin Khan, blev væltet omkuld af den ene eksplosion, inden han hastigt blev bragt væk fra stedet, oplyser et øjenvidne.

Det er ikke umiddelbart klart, hvor hårdt såret guvernøren er.

Tilsyneladende var eksplosionerne forårsaget af sprængstof, der var placeret på det stadion, hvor nytårsfestlighederne fandt sted.

Omkring tusind mennesker var samlet på stedet.

Afghanistan tog hul på fejringen af det nye år torsdag. Den dag dræbte eksplosioner i hovedstaden, Kabul, seks mennesker og sårede 23. Islamisk Stat har taget skylden for de angreb.

Nytåret bliver fejret over det meste af Afghanistan. Men de mest yderliggående islamistiske grupper mener, at fejringerne er i strid med islam.

Helmand-provinsen - hvor der tidligere var danske soldater indsat - er et af de områder i Afghanistan, hvor oprørsgrupper har størst kontrol og indflydelse.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for det formodede bombeangreb.

