To dræbt og flere såret i luftangreb mod ukrainsk etageejendom

To civile har mistet livet, og flere er kommet til skade, efter at et russisk luftangreb har ramt en etageejendom i den østukrainske by, Kharkiv, som er landets næststørste.

Sådan lyder det fra lokale medier og guvernøren fra den omkringliggende Kharkiv-region, Oleh Synjehubov.

Meldingerne indløb i første omgang fra guvernøren på beskedtjenesten Telegram om, at en boligblok var blevet ramt i et angreb.

00.23 natten til lørdag kom beskeden fra Synjehubov om, at en person havde mistet livet. Godt en time senere meddelte han, at dødstallet var steget til to.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge den ukrainske fjernsynskanal Suspilne var det en høj etageejendom, som blev ramt i angrebet.

Kharkiv har en særligt sårbar placering i Ukraine, fordi der kun er godt 30 kilometer fra centrum af byen til grænsen til Rusland mod nord.

Mod øst grænser Kharkiv-regionen op til Luhansk-regionen, som har været noget nær fuldt kontrolleret af prorussiske separatister siden den russisk-ukrainske krig i 2014.

Mod syd grænser Kharkiv-regionen op til Donetsk-regionen, som er i samme båd som Luhansk.

Luhansk og Donetsk har begge løsrevet sig fra Ukraine og ladet sig indlemme i Den Russiske Føderation i folkeafstemninger, som af Vesten har fået hård kritik for at være i strid med folkeretten og bliver anset som udemokratiske.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kharkiv har på det seneste været genstand for øget aggressivitet fra Rusland.

Torsdag blev tre redningsarbejdere dræbt i et droneangreb på det sted, hvor de arbejdede i kølvandet på et andet angreb.

Byen bliver også tit ramt på dens infrastruktur. Det leder ofte til større strømafbrydelser i byen.

Rusland har afvist, at landet går målrettet efter civile. Men krigen, der startede med Ruslands invasion 24. februar 2022, har slået tusindvis af civile ihjel, sendt millioner på flugt og ødelagt adskillige byer.

/ritzau/