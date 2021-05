To dræbt og over 20 såret ved masseskyderi i Miami

To mennesker blev fundet dræbt og mellem 20 og 25 andre blev bragt til forskellige hospitaler efter skyderiet.

Mindst to blev dræbt og omkring 25 blev såret ved masseskyderi i Miami i Florida natten til søndag lokal tid, siger lokale embedsmænd til avisen Miami Herald.

- Kort efter midnat blev der slået alarm om et skyderi i et område vest for Miami Gardens i det nordvestlige Miami-Dade, siger lokale embedsmænd.

To mennesker blev fundet dræbt og mellem 20 og 25 andre blev bragt til flere forskellige hospitaler efter skyderiet.

Sent fredag eller natten til lørdag blev en person dræbt og seks andre såret ved et et andet skyderi i Miami-bydelen Wynwood. Ved dette skyderi blev der åbnet ild fra en forbikørende bil mod en gruppe mennesker.

/ritzau/