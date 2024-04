Dræbte hjælpearbejderes chef beskylder Israel for angreb bil for bil

Et israelsk angreb, der mandag kostede syv nødhjælpsarbejdere fra organisationen World Central Kitchen (WCK) livet, var rettet "systematisk" mod dem "bil for bil".

Det hævder chefen for WCK, kokken José Andrés, i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Andrés siger, at WCK havde klar kommunikation med det israelske militær, IDF.

De vidste, hvor og hvordan nødhjælpsarbejderne bevægede sig, lyder det fra Andrés.

Det var ikke "et uheld, hvor ups, vi tabte bomben det forkerte sted", siger han til Reuters.

- Selv hvis vi ikke koordinerede (med IDF, red.), kan intet demokratisk land og intet militær angribe civile og nødhjælpsarbejdere.

Der kan ifølge Andrés have været over tre angreb mod nødhjælpskonvojen.

Israel har endnu ikke kommenteret Andrés' påstande.

Hjælpearbejderne blev dræbt i et luftangreb, kort tid efter at de havde overvåget en aflevering af 100 ton mad bragt til Gaza via søvejen.

Det israelske militær udtrykte efter hændelsen "dyb sorg". Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har kaldt det utilsigtet.

- Desværre har der den seneste dag været en tragisk hændelse, hvor vores styrker utilsigtet ramte uskyldige mennesker i Gazastriben, sagde han tirsdag i en videoerklæring.

José Andrés har talt med den amerikanske præsident, Joe Biden, og opfordrer kraftigt USA til at gøre mere for at stoppe krigen i Gaza.

- USA må sige til premierminister Netanyahu, at den her krig må slutte nu, siger Andrés til Reuters.

I USA ønsker man at se en israelsk undersøgelse af angrebet færdiggjort så hurtigt som muligt. Det siger talsperson for det amerikanske udenrigsministerium Matthew Miller onsdag på en ordinær pressebriefing ifølge Reuters.

Israel må sørge for at beskytte civile og nødhjælpsarbejdere på landjorden bedre, siger Miller til de fremmødte journalister.

Det lyder samtidig, at USA vil holde øje med, hvordan den israelske undersøgelse udføres samt resultaterne.

Præsident Biden skal tale med Netanyahu torsdag, skriver en journalist ved det amerikanske digitale medie Axios på det sociale medie X ifølge Reuters.

