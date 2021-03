Draghi: Hurtig vaccinering skal trække Italien ud af krisen

Mens Italien som det syvende land i verden nu har rundet 100.000 coronadødsfald, ser Draghi lys forude.

Italiens regering vil "på betydelig vis optrappe" indsatsen for at få vaccineret italienerne i de kommende dage og få landet hevet ud af coronakrisen.

Det siger den italienske premierminister, Mario Draghi, i en tale mandag.

Talen blev holdt, umiddelbart inden at Italiens sundhedsministerium kunne meddele, at 100.000 italienere nu er døde med coronasmitte. Italien er det syvende land i verden, der har rundet den tragiske milepæl.

- Vores opgave - og jeg taler om alle institutioner - er at beskytte italienernes liv på alle tænkelige måder og at kunne sørge for, at vi kan vende tilbage til det normale hurtigst muligt. Hvert et liv tæller, understreger Draghi.

Lige nu er situationen i forværring og smittetallet stigende. Men ikke desto mindre er man ved at kunne se lys for enden af tunnelen, mener premierministeren.

- Pandemien er ikke slut endnu, men med acceleration i vaccineplanen er udgangen ikke langt væk, siger han.

Mandagens tale er den første større tale, siden den tidligere chef for Den Europæiske Centralbank tiltrådte som premierminister i februar.

Han har sagt, at han vil have fokus på at få vaccinerne hurtigere ud til befolkningen og lægge pres på medicinalselskaberne for at få dem til at levere det aftalte.

Af Italiens omkring 60 millioner indbyggere har 1,65 millioner modtaget de anbefalede to vaccinedoser.

Draghi holdt sin tale i forbindelse med kvindernes internationale kampdag. Den kom i lige så høj grad til at handle om den coronakrise, som Italien har været hårdt ramt af i det seneste år.

