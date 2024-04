Dramatiske billeder af Børsen i flammer går verden rundt

De dramatiske billeder af branden i Børsen vises af medier flere steder i verden.

Både i Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien skriver medier om, at den historiske bygning i København står i flammer.

Den amerikanske del af det britiske medie The Mirror skriver, at "dramatiske" billeder og optagelser fra stedet viser store røgskyer i luften.

På britiske BBC bliver der sendt livebilleder fra København på deres tv-kanal omkring klokken 9.20.

- Danmarks historiske gamle børshandelsbygning i det centrale København er blevet opslugt af flammer, skriver BBC på sin hjemmeside.

Det norske medie VG og svenske SVT har begge historien i toppen af deres hjemmeside med store billeder, der viser bygningen i flammer.

Også det internationale nyhedsbureau Reuters skriver om branden tirsdag morgen.

Reuters kalder Børsen for "en af Danmarks mest ikoniske bygninger".

Også flere franske medier som eksempelvis tv-kanalen BFM TV skriver om branden.

Mandag var det fem år siden, at den berømte katedral Notre Dame i Paris stod i flammer.

Dengang fulgte borgere over hele verden med, mens tv-billeder viste det franske brandvæsen, der kæmpede for at redde katedralen.

Siden har et omfattende restaureringsarbejde været i gang, og nu begynder Notre Dame gradvist at ligne sig selv igen.

Lige som Børsen var Notre Dame ved at blive restaureret, da branden brød ud. Branden fik fat i katedralens tag lavet af blyplader, som smeltede. Også det karakteristiske spir brændte og kollapsede.

Mange kunstværker og uerstattelige genstande blev reddet ud af Notre Dame og bragt i sikkerhed.

Det antages, at branden i den franske katedral var forårsaget af en kortslutning eller en glød fra en cigaret.

Det vides endnu ikke, hvad der forårsagede branden i Børsen i København.

Efter branden i Notre Dame erklærede den franske regering, at katedralen skulle genopbygges, så den står klar i 2024. Der er planlagt genåbning 8. december i år.

Venstres formand, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, kalder på det sociale medie X branden i Børsen for "vores Notre-Dame-øjeblik".

/ritzau/