DRCongo er ramt af dødeligste mæslinge-epidemi i ti år

Siden januar har knap 2000 personer mistet livet under voldsom mæslinge-epidemi i DRCongo.

1887 personer har foreløbig mistet livet under den dødeligste mæslinge-epidemi i DRCongo i ti år.

Det oplyser nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser, der samtidig frygter, at dødstallet vil stige drastisk, hvis ikke flere børn bliver vaccineret.

Sundhedsmyndighederne i landet vurderer, at op mod 110.000 personer er smittede. Og særligt de mindste børn er udsatte.

- I et land som DRCongo er der rigtig mange underernærede børn, som ikke er vaccinerede mod mæslinger, og hvis de bliver ramt, så vil man se, at ganske mange vil dø af sygdommen, fordi de har et dårligt immunsystem, siger Kristoffer Vogler, der er læge hos Læger uden Grænser.

Han understreger, at der er et akut behov for at vaccinere flere børn i området.

Når først et barn er smittet, er det således kun symptomerne, man kan lindre.

- Vi kan kun behandle følgesygdomme til mæslinger, såsom lungebetændelse, diarré og øjenbetændelse, men selv virussen må kroppen selv klare. Netop derfor er underernærede børn særligt sårbare, siger Kristoffer Vogler.

Med knap 2000 døde og flere end 110.000 smittede er mæslingeudbruddet markant værre end det ebola-udbrud, der også plager landet i øjeblikket.

Ebola har således "kun" kostet omkring 1500 livet, mens godt 2000 er smittede under det seneste udbrud.

Læger uden Grænser har i de seneste uger vaccineret 361.079 børn og forventer at vaccinere yderligere 140.000 i de kommende uger.

Men det er langtfra nok, advarer organisationen, der møder flere store udfordringer i arbejdet med at bekæmpe epidemien.

- Det er et land, der er rigtig svært at komme rundt i. Der er meget få asfalterede veje, og der er meget regnvejr, der gør det vanskeligt at komme frem. Samtidig er der mange oprørsgrupper, som kontrollerer forskellige områder, der dermed er utilgængelige, siger Kristoffer Vogler.

/ritzau/