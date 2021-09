To drenge af evakueret afghansk par er døde af madforgiftning

Et ægtepar fra Afghanistan, der blev evakueret til Polen sammen med deres børn, er blevet ramt af en dobbelttragedie.

Torsdag måtte læger på Polens førende børnehospital i Warszawa opgive at redde deres femårige søn, som havde fået suppe, der indeholdt giftige svampe.

Og fredag mistede ægteparret endnu et barn, da deres seksårige søn døde af samme årsag som sin lillebror.

Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge den britiske avis The Guardian.

De to drenges 17-årige storesøster har også været indlagt efter at have indtaget suppen, men er blevet udskrevet igen og erklæret for rask.

Læger på hospitalet oplyste, at giftigt indhold, som det i suppen, er mindre skadelig for voksne på grund af deres større kropsmasse end for børn.

Familien blev evakueret fra Afghanistan i august på anmodning fra den britiske hær, som faren havde fungeret som tolk for.

Myndigheder undersøger om, at uagtsomhed kan have været en faktor i forgiftningen.

Familien med to voksne og fire børn havde angiveligt lavet suppe med meget giftige svampe, som de havde indsamlet i en skov nær det center, de opholder sig i, indtil deres karantæneperiode er overstået.

Myndigheder har afvist spekulationer i polsk presse om, at beboerne på centret ikke fik tilstrækkelig med mad stillet til rådighed.

I en separat hændelse på et andet center for asylansøgere fra Afghanistan i Warszawa blev fire afghanske mænd bragt til hospitalet efter ligeledes at have indtaget giftige svampe.

Der er omkring 1300 forskellige slags svampe i Polen, hvoraf omkring 200 er giftige for mennesker. Svampene er en populær spise, men det kræver et indgående kendskab at kunne skelne mellem de spiselige og de giftige.

/ritzau/