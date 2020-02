Drengespejdere i USA søger konkurs efter sager om overgreb

Bevægelsen står over for et stort antal erstatningskrav, efter at det er blevet lettere at indlede retssager.

Drengespejdernes organisation i USA har tirsdag indgivet en konkursbegæring. Det sker, efter at der gennem årtier er blevet rejst et stort antal sager om sexovergreb mod børn mod bevægelsen.

Konkursbegæringen ventes ikke at gå ud over organisationens programmer, hvor der lægges vægt på selvtillid og praktisk sans ved udendørsaktiviteter og lejrliv.

Spejderbevægelsen kæmper i forvejen med faldende medlemstal og stridigheder om, hvorvidt den skal optage homoseksuelle og åbne op for piger og kvinder.

Organisationen, der på engelsk hedder The Boy Scouts of America, har hovedkvarter i Irving, Texas. Den har erklæret, at den oprigtigt undskylder over for alle, som har været offer for sexovergreb. Samtidig opfordrer den alle ofre til at stå frem.

Bevægelsen, som blev oprettet i 1910, er blevet overvældet af hundredvis af sagsanlæg i forskellige delstater - deriblandt New York.

Her har ny lovgivning gjort det lettere at indlede en retssag på baggrund af beskyldninger om sexmisbrug, selv i tilfælde hvor ovregrebene ligger langt tilbage i tiden.

Lovændringerne er blevet gennemført i forbindelse med, at #MeToo bevægelsen har vundet frem, der har haft til formål at ændre holdninger i offentligheden og øge opbakningen til personer, som står frem og siger, at de er blevet misbrugt.

Resultatet er en lang række sagsanlæg mod kirkeleder, læger, skoler - og spejdere.

I en erklæring fra The Boy Scouts hedder det, at "vi kan leve op til vort sociale og moralske ansvar om at yde ofrene en retfærdig erstatning".

Bevægelsen understreger, at den samtidig vil sørge for at gennemføre missionen om "at hjælpe unge, familier og lokalsamfund".

Paul Mones, som repræsenterer hundredvis af mænd, som hævder, at de har været udsat for sexovergreb som spejdere, siger, at konkursbegæringen er indgivet, fordi sexovergreb begået af voksne spejderledere har været holdt skjult i årtier.

Konkursbegæringen gør det muligt for sagsøgerne at samle alle sager i en retssag og forhandle om et forlig. Alternativt skulle bevægelsen gå ind i et meget stort antal retssager, hvor ofrene risikerer ikke at få tilkendt erstatninger.

En lignende strategi har været anvendt i retssager om katolske præsters og amerikanske gymnastiklederes sexmisbrug af børn.

/ritzau/Reuters