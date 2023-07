Droner har ramt bygninger i Moskva - vidne hører eksplosioner

To droner har natten til mandag ramt to bygninger i den centrale del af Ruslands hovedstad, Moskva.

Det oplyser byens borgmester, Sergej Sobjanin, via beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters.

Ifølge borgmesteren er ingen personer kommet til skade, og der er ikke sket alvorlig skade på bygningerne.

Ruslands forsvarsministerium oplyser ifølge det russiske nyhedsbureau RIA, at et "droneangreb udført af Ukraine mod Moskva blev afværget".

Forud for meldingerne om, at to bygninger var blevet ramt, blev der fundet vragrester fra en drone på en central boulevard nær Ruslands forsvarsministerium i Moskva.

Desuden kunne et vidne fortælle til Reuters, at vedkommende havde hørt to eksplosioner.

/ritzau/