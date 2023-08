Drone rammer bygning i Moskva natten til onsdag

En drone har ramt en bygning i det centrale Moskva natten til onsdag dansk tid. Bygningen var under konstruktion.

Det oplyser Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, på beskedtjenesten Telegram.

Russisk militær har skudt endnu en drone ned over den vestlige del af Moskva-regionen, oplyser han.

Senere på natten er antallet af nedskudte droner blevet opjusteret til i alt tre.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en udtalelse efter nattens angreb, det seneste af mange lignende for nylig, siger det amerikanske udenrigsministerium, at man ikke tilskynder til droneangreb i Rusland.

For beboerne i Moskva er det blevet en nærmest daglig hændelse med droneangreb.

Tirsdag beskyldte Rusland Ukraine for at have forsøgt at angribe med fire droner.

Det gjorde blandt andet, at samtlige lufthavne i Moskva måtte lukke for alle indkommende og afgående fly ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Droneangrebene har flere gange påvirket flytrafikken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere gange har droneangreb været rettet mod Moskvas finansdistrikt.

I maj meddelte Rusland, at to ukrainske droner havde forsøgt at angribe Kreml, der er den russiske regeringsbygning.

Den ukrainske regering har ikke kommenteret beskyldningerne om, at Ukraine skulle stå bag angrebene. Men flere højtstående embedsmænd har udtrykt tilfredshed med dem.

/ritzau/Reuters