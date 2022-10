En amerikansk tænketank skriver, at Ruslands angivelige brug af iranske droner er et tegn på, at Rusland næsten har opbrugt sit lager at taktiske våben.

Mandagens russiske angreb med såkaldte kamikazedroner i Ukraines hovedstad, Kyiv, kan tolkes som endnu et tegn på, at Iran er blevet en endnu tættere allieret for den russiske regering, skriver New York Times.

- Det er et partnerskab baseret på bekvemmelighed mellem to trængte diktaturer, siger Karim Sadjapour, der er Iranekspert ved tænketanken Carnegie Fonden for International Fred til New York Times.