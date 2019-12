Droner skal overvåge svensk by efter angreb med fyrværkeri

Politiet i den sydsvenske by Helsingborg indsætter droner med kameraer for at stoppe angreb med fyrværkeri.

Efter to urolige døgn i Helsingborg sætter politiet nu droner ind for at forhindre unge i at beskyde tilfældige borgere i den sydsvenske by med fyrværkeri.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Både politifolk, almindelige borgere og bygninger i Helsingborg er blevet beskudt med fyrværkeri de seneste dage. Derfor har politiet i byen besluttet at anvende kameraovervågning med hjælp fra droner for at komme uvæsnet til livs.

Politiet i Helsingborg skriver på sin hjemmeside, at unge personer fra det "grove kriminelle miljø", står bag affyringerne af fyrværkeri.

Kameraovervågningen vil vare ved døgnet rundt på offentlige pladser i bydelene Adolfsberg, Närlunda og Planteringen, oplyser politiet.

På Nørrebro i København og i visse omegnskommuner har der i flere af juledagene været tilsvarende hændelser som dem i Helsingborg.

Efter en voldsom torsdag aften hvor grupper af børn og unge affyrede fyrværkeri mod hinanden, busser, taxaer og andre forbipasserende, meldte politiet om en rolig fredag aften på Nørrebro i København.

Lørdag aften blev en 15-årig dreng anholdt, efter at han havde affyret et bomberør mod en civilklædt betjent på Nørrebro.

/ritzau/