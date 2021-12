Dronning Elizabeth bliver hjemme i julen

Omikronvarianten får briternes dronning til at bryde nogle af de ellers så faste traditioner i julen.

Storbritanniens dronning, Elizabeth II, fejrer jul på Windsor Castle i stedet for at rejse til kongefamiliens hjem i Sandringham, hvor hun plejer at tilbringe julen.

Årsagen er coronavirus, der breder sig hurtigt i form af omikronvarianten, siger kilder i kongehuset ifølge flere medier.

- Det er en personlig beslutning taget efter nøje overvejelser, og det afspejler en forsigtig tilgang, siger en kilde til Reuters.

- Der bliver familiebesøg på Windsor i juledagene, og alle retningslinjer vil blive fulgt.

Ved at blive hjemme fra Sandringham bryder dronningen med en mangeårig juletradition.

Men på det seneste har Storbritannien oplevet en markant stigning i smitte med omikronvarianten.

Bekymring for den 95-årige dronnings helbred har præget hendes officielle kalender i de seneste måneder.

I oktober rådede lægerne hende til at hvile sig, efter at hun havde været nødt til at tilbringe en nat på hospitalet.

I sidste uge aflyste dronningen en traditionel julefrokost for den kongelige familie. Det er andet år i træk, at den bliver aflyst på grund af coronapandemien.

Julen i år er den første, dronning Elizabeth holder uden sin mand, prins Philip, som døde i april. De to var gift i 73 år.

/ritzau/AFP