Den 95-årige britiske dronning er testet positiv for covid-19 - har milde forkølelsessymptomer.

Dronning Elizabeth er testet positiv for covid-19

Dronning Elizabeth er testet positiv for covid-19. Den 95-årige britiske monark har milde symptomer på forkølelse.

Hun vil i de kommende uger udføre lettere opgaver på Windsor. Det oplyser Buckingham Palace.

- Dronningen vil fortsat blive behandlet og vil følge alle gældende retningslinjer, hedder det.

Den britiske monark fejrede for nylig 70-års-jubilæum på tronen. Hun har haft flere problemer med helbredet i den seneste tid og har måttet opgive en række planer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den britiske tronarving prins Charles blev for ti dage siden testet positiv for covid-19. Det er anden gang, at den 73-årige prins Charles er smittet med sygdommen.

I foråret 2020 blev kronprinsen første gang meldt syg med covid-19.

Da prins Charles blev testet positiv den 10. februar, havde han to dage før været sammen med dronningen.

Der har ikke været nogen oplysninger om, hvorvidt dronningen selv havde fået foretaget en test i forbindelse med mødet.

Dronningen genoptog i sidste uge de personlige audienser på slottet. Hun klagede ved den lejlighed over stivhed i kroppen.

Buckingham Palace er normalt tilbageholdende med at give oplysninger om dronningens helbred. Det er dog tidligere blevet bekræftet, at monarken er fuldt vaccineret.

/ritzau/Reuters