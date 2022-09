Dronning Elizabeth har forladt Balmoral for sidste gang

Kisten med den afdøde britiske dronning Elizabeth II har søndag formiddag forladt slottet Balmoral i Skotland.

Det viser billeder på britisk tv.

Afgangen fra Balmoral-slottet markerer begyndelsen på en otte dage lang sørgeperiode, der ender med dronningens begravelse mandag den 19. september.

En rustvogn med kisten kører via flere skotske byer til Edinburgh, hvor den ventes at ankomme senere søndag eftermiddag. Turen ventes at tage omkring seks timer.

Tusindvis af briter ventes at tage opstilling langs ruten for at følge dronningen på hendes sidste rejse.

I landsbyen Ballater, der ligger knap 13 kilometer fra Balmoral, har en større menneskemængde taget opstilling for at vise den afdøde dronning en sidste ære. Det viser direkte billeder på tv-stationen BBC.

Når dronning Elizabeths kiste kommer frem til den skotske hovedstad, vil den blive båret ind på Holyroodhouse, der er kongefamiliens officielle residens i Skotland.

Her skal kisten efter planen stå i to dage, så sørgende har mulighed for at tage afsked med dronningen.

Tirsdag flyves kisten til London. Prinsesse Anne rejser med sin mor på denne del af turen fra Skotland til den britiske hovedstad.

Britiske medier skriver, at mindst en million mennesker ventes at besøge Westminster Hall, der er en del af den britiske parlamentsbygning, hvor folk får mulighed for at defilere forbi kisten.

/ritzau/