Dronning Elizabeth II var tryghed i en foranderlig verden

Dronning Elizabeth II fik malet sit portræt 129 gange, og der er tusindvis af fotografier, lyd- og filmoptagelser, der kan sikre, at ingen facetter af hendes person og 96 år lange liv vil blive glemt for eftertiden. Der er fotografierne af den forelskede, yndefulde kronprinsesse; af monarken med de lave hæle, perlekæden og dragterne i klare pastelfarver fra lilla til lysegul; og af familiemennesket Elizabeth som chauffør i en landrover på de skotske landeveje, iført oilskinsjakke og et mønstret tørklæde bundet forsvarligt under hagen. Og ikke mindst billedet af den lille sortklædte skikkelse, der i april 2021 tog afsked med sin ægtemand gennem 73 år, prins Philip, i slotskirken St. George’s Chapel i Windsor. Alene, iført mundbind, på kirkebænken. Enke, men stadig monark.

Alle afspejler de sider af dronning Elizabeth II, som med sine 96 år og 70 års regeringstid den 6. februar i år har været en af de stærkeste konstanter i det britiske samfunds nyere historie, men som helt til sin død forblev en delvis gåde for briterne. Dronningen gav kun ganske få interviews og holdt sine personlige og politiske meninger meget tæt til kroppen. Hvad offentligheden ved om hende – eller gisner – bygger på hendes deltagelse i officielle begivenheder, hendes taler og løsrevne fortællinger fra personer, som har været mere eller mindre tæt på kongefamilien.

Siden 2016 har især den meget roste Netflix-serie ”The Crown” leveret et slagkraftigt bud på, hvem Elizabeth II var – og hvilket kongehus hun stod i spidsen for. Seerne møder en kvinde, som bag sin stilfærdige fremtoning har en imponerende sejhed og karakterstyrke. Som er ung og uerfaren i mødet med det politiske system, men alligevel formår at sætte sig i respekt på sin egen lavmælte facon over for ikke blot Winston Churchill, der er hendes første premierminister, men også de efterfølgende 14 regeringsledere.

Trods tæt tilknytning til sin familie og åbenlys kærlighed til sin ægtemand, prins Philip, accepterer hun, at pligten som regent og traditionerne i det britiske monarki har forrang for hensynet til familien. Som da prins Philips familienavn, Mountbatten, ikke går videre til deres fælles børn. Eller da søsteren Margaret aldrig bliver gift med sin store kærlighed, oberst og hofstaldmester Peter Townsend, fordi han er fraskilt. Elizabeth II ønsker ingen af delene, men hun ønsker endnu mindre at udfordre monarkiet.

Formentlig vil det gå, som flere historikere og skribenter har spået: at det først vil være nu, efter dronningens død, at briterne lærer hende fuldt at kende. Først når offentligheden får adgang til hendes dagbøger, vil det stå klart, hvilke tanker og følelser der er gået gennem hendes hoved undervejs i hendes 96-årige liv som regent og menneske.

For hvad tænkte den daværende 25-årige kronprinsesse, hustru og mor til to små børn egentlig, da hun under et besøg i Kenya fik at vide, at hendes far, kong George VI, var død af sin kræftsygdom, og hun dermed var regent? Da hendes næstyngste søn Andrew risikerede livet som aktiv pilot i krigen mod Falklandsøerne, eller da han blev koblet sammen med beskyldninger om udnyttelse af mindreårige piger? Eller da barnebarnet prins Harry og hans hustru Meghan Markle havde fået nok af det royale søgelys og slog sig ned i USA, hvor de siden gik i rette med kongehuset i et stort tv-interview med Oprah Winfrey?

For ikke at nævne den begivenhed, der nok udfordrede dronning Elizabeth II kraftigst i hendes seneste årtier som monark: prinsesse Dianas død. Hvad var hendes overvejelser under den storm af offentlig forargelse, der rejste sig over, at hun ikke umiddelbart kommenterede dødsfaldet? Og var hun oprigtig, da hun adskillige dage senere talte til nationen og udtrykte sorg over Dianas død? Blev dronnning Elizabeth II i det hele taget aldrig træt af at være dronning? Især i situationer, hvor ”folket” kunne synes uforstående og utaknemmeligt?

Dronning Elizabeth II har med sine 96 år og 70 års regeringstid været en af de stærkeste konstanter i det britiske samfunds nyere historie. Men helt frem til sin død forblev hun en delvis gåde for briterne. Foto: /ritzau Scanpix

En tryg, men tavs klippe

Måske gemmer dagbøgerne på overraskende svar, men lige nu og her gør det ingen forskel for de millioner af briter, som sørger over dronning Elizabeth II. For dem er det et nationalt samlingspunkt, en tryg klippe i en evigt foranderlig verden, der er gået bort. Og uanset hvad dronning Elizabeth II’s personlige overvejelser og følelser måtte have været undervejs i hendes 70-årige regeringstid, er de færreste briter i tvivl om, at hun altid forsøgte at gøre det, hun skønnede var bedst for nationen. Hun kunne tage fejl, men hun forsøgte af ærlig vilje.

Hvor kongehusets popularitet var på et lavpunkt for godt 20 år siden efter prinsesse Dianas død, viste en YouGov-meningsmåling i november 2021, at 8 ud af 10 briter mener, at dronning Elizabeth har gjort det godt som regent. Hvor dronningens skepsis over for forandringer engang var hendes akilleshæl, endte hendes uforanderlighed, hendes insisteren på værdier som pligt, ære, værdighed og religion med at blive hendes største styrke på et tidspunkt, hvor netop den type blivende værdier er på vej til at blive en mangelvare.

Storbritannien har undergået enorme forandringer siden Anden Verdenskrig og dronningens tiltræden i 1952. Kolonierne og den globale indflydelse er forsvundet, imperiet er forandret til et mellemstort land – nu igen uden for EU – og kønsroller, omgangsform og samfundsliv er forandret til noget nær ukendelighed. Som dronningen siger i et sjældent interview, der blev lagt på YouTube i 2013:

”Når man lever et liv som vores – hvilket de færreste jo gør – lever man med tradition og kontinuitet. Set med mine øjne er det en af de triste ting, at folk i dag ikke forpligter sig til et job på livstid, men hele tiden prøver forskellige ting.”

Selv forpligtede dronnning Elizabeth sig i en grad, så hun endte med at være monarkiet i Storbritannien og de 15 øvrige lande i Commonwealth, der anerkender den britiske trone. Flere kommentatorer pegede forud for hendes død på, at så længe Elizabeth var ved magten, kunne det britiske kongehus tåle næsten hvad som helst. Efter prins Harry og Meghan Markles opsigtsvækkende interview med tv-værten Oprah Winfrey, hvor de kritiserede den kongelige familie for ufølsomhed og racisme, var det slåede nok dronningen, der løb med størstedelen af sympatien i de meningsmålinger, der blev foretaget bagefter. Det unge par selv endte også med at lade de varme følelser fylde mest, da de navngav deres nyfødte datter Lilibet – det kælenavn, dronning Elizabeth fik af sin bedstefar som lille pige, og som hun vedblev med at blive kaldt i familien, også af prins Philip.

Lilibet var det kælenavn, dronning Elizabeth fik af sin bedstefar som lille pige, og som hun vedblev med at blive kaldt i familien. Foto: /ritzau Scanpix

En livsopgave

”Pligtopfyldende” er nok det ord, der hyppigst bliver brugt i portrætudsendelser eller biografier om den nu afdøde regent. Som den danske dronnning Margrethe II så Elizabeth II det også som en livsopgave at være dronning. Hun har næppe som sin fjerne danske slægtning sagt, at hun ville blive, til hun faldt af pinden, men som kongehuskenderen Stephen Bates har skrevet i den britiske avis The Guardian efter samtale med en medarbejder på Buckingham Slot, ”ville det være som at bande i en kirke at sige ’abdicere’” i dronning Elizabeths nærhed.

Allerede som 21-årig kronprinsesse lagde hun fundamentet til sin livslange indsats. I en radiotransmitteret tale lovede hun det britiske folk, at hun ville tjene det resten af sit liv:

”Jeg erklærer for jer alle, at hele mit liv, værende langt eller kort, vil jeg hellige mig til jeres tjeneste.”

Det har i praksis betydet, at dronningen i det meste af sin levetid havde mellem 300 og 400 officielle arrangementer om året, foretog mindst 265 officielle statsbesøg i 110 forskellige lande, var protektor for flere end 600 velgørende organisationer, holdt ugentlige møder med en af de 14 premierministre, som hun nåede at arbejde sammen med – og selv forsøgte at læse og svare på så stor en del af sin post som muligt.

Selvom dronning Elizabeth undertiden blev bebrejdet for at holde en distance til det britiske folk og have lidt for meget ”stiv overlæbe” – et tema, der nåede sit højdepunkt ved prinsesse Dianas død, hvor dronningen blev anklaget for at være følelseskold – har hun hele tiden haft ry for også at have en stærk humoristisk sans. Især skulle hun efter sigende have været en stor fan af practical jokes, som da prins Philip under et besøg i Canada jagtede hende gennem en togkorridor iført et sæt kæmpestore falske tænder, fortalte det internationale kvindemagasin Marie Claire for nogle år siden.

Skulle nogle have været i tvivl om anlægget for humor, blev den i hvert fald ryddet til side under De Olympiske Lege i London 2012, hvor den dengang 86-årige dronning overraskede alt og alle ved at gøre sin entré sammen med James Bond alias skuespilleren Daniel Craig.

Publikum kunne følge med i, hvordan dronningen blev afhentet af James Bond på Buckingham Slot for derefter at flyve i helikopter over Londons centrum til Det Olympiske Stadion, hvor parret sprang ud i faldskærm. Få øjeblikke efter dukkede dronningen op på sin plads på stadion sammen med prins Philip under stor jubel og klapsalver, mens de to stuntmænd, der klarede selve springet, var landet sikkert på en bro i nærheden. Ifølge en talsmand fra hoffet var dronningen ”meget glad” for at deltage og nød løjerne i fulde drag, skrev den britiske avis The Telegraph bagefter.

Selvom det britiske kongehus efter sigende er et af de mest velhavende i verden, blev dronningen aldrig beskyldt for personlig ekstravagance. Tværtimod var den vedholdende historie, at dronningen levede meget enkelt i sit private liv. Foto: /ritzau Scanpix

Elskede livet på landet

Det uhøjtidelige skinner også igennem i de små bidder af den ”private dronning”, som medierne har kunnet opsnappe gennem årene. Elizabeth II foretrak åbenlyst landet frem for byen og elskede at være omgivet af hunde og heste. Så var det ikke blot lave hæle, men snøresko og gummistøvler, der blev fundet frem – og et solidt tørklæde frem for flyvske hatte. Især slottet Balmoral i Skotland var et af dronningens foretrukne steder. Selvom det britiske kongehus efter sigende er et af de mest velhavende i verden og hører til Storbritanniens rigeste familier, blev dronningen aldrig beskyldt for personlig ekstravagance. Tværtimod var den vedholdende historie, at dronningen levede meget enkelt i sit private liv. Således kom det frem i 2003 i tabloidavisen Daily Mirror, efter at en journalist havde arbejdet undercover som tjener, at dronningens havregryn og andre morgenmadsprodukter står fremme på morgenbordet i solide Tupperware-bøtter.

Mens det herhjemme er nytårsaften, danskerne flokkes om tv-apparaterne for at høre dronningen tale, er det juledag i Storbritannien. Blandt en af dronnings Elizabeths mere markante taler de seneste år var talen i 2016, som havde ”inspiration” som tema. Dronningen indledte med at omtale de atleter, der vandt medaljer ved OL i Brasilien, og hvordan deres præstationer inspirerer, men fortsatte med at pege på, hvordan man ikke behøver at være OL-vinder for at kunne inspirere andre. Selv blev hun meget inspireret af, hvordan almindelige mennesker ofte kan udrette det mest utrolige i deres hverdag.

”Det er ikke alle, der kan gøre store ting. Men vi kan alle gøre små ting med stor kærlighed. Ingen af os kan slutte krige alene, men den fælles påvirkning af tusindvis af små gode gerninger kan være større, end vi forestiller os. Kristus’ eksempel hjælper mig med at få øje på værdien af at gøre små ting med stor kærlighed,” sagde dronningen.

”Julebudskabet minder os om, at inspiration er en gave, som både kan gives og modtages. Og at kærlighed begynder i det små, men altid vokser.”

Troen ledte hende

Dronning Elizabeth lagde aldrig skjul på, at hendes personlige tro betød meget for hende, men var især i de senere år meget åben om, hvordan hun brugte troen. Det britiske bibelselskab udgav sammen med flere kristne organisationer en lille bog op til dronningens 90-års fødselsdag, som samlede en række af dronningens citater om kristendom og tro.

Som tidligere omtalt i Kristeligt Dagblad lyder et af citaterne fra 2002:

”Jeg ved, hvor stærkt jeg bruger min tro til at lede mig gennem både gode tider og dårlige. Jeg ved, at den eneste måde, jeg kan leve mit liv på, er ved at gøre, hvad der er rigtigt; at gøre mit bedste i alt, hvad dagen bringer og sætte min lid til Gud. Jeg henter styrke i budskabet om håb i det kristne evangelium.”

Tilgivelse har været et tilbagevendende tema for dronningen. Blandt andet i forhold til urolighederne i Nordirland og fredsprocessen der. Fem år efter drabet på Lord Mountbatten sagde hun:

”Vigtigst af alt må vi holde fast i barnets villighed til at tilgive, hvilket vi alle er født med, og som det er så let at miste, når vi bliver ældre. Uden den villighed bliver det umuligt at bygge bro, når der er splittelse mellem familier, samfund og nationer.”

Dronnning Elizabeth efterlader sig en stor familie med fire børn, otte børnebørn og 11 oldebørn. Tilgivelse var et tilbagevendende tema for hende. Foto: /ritzau Scanpix

Savnede sin elskede Philip

Dronnning Elizabeth efterlader sig en stor familie med fire børn, otte børnebørn og 11 oldebørn. I modsætning til sine børn, som på nær prins Edward alle er blevet skilt fra deres første ægtefælle, levede dronningen angiveligt lykkeligt med prins Philip, hertugen af Edingburgh, indtil dennes død som 99-årig i april 2021.

Parret mødtes første gang i 1939, da Elizabeth var 13 år og Philip 18 år. Det fortælles, at Elizabeth blev forelsket i ham ved første øjekast og ikke interesserede sig for andre unge mænd, før de to unge fik lov til at gifte sig otte år senere i 1947. Og kærligheden var gengældt, hvis man kan tro datidens aviser.

De konkluderede, ”at der åbenlyst er tale om en frivillig alliance, ikke et arrangeret ægteskab,” fremgår det af biografien over dronning Elizabeth II på hjemmesiden britainexpress.com.

I det mere end 70 år lange ægteskab, der fulgte frem til prinsens død, kunne briterne iagttage en prins, der var fuldt ud så pligtopfyldende som sin hustru og til det sidste støttede dronningen i hendes officielle pligter. Ofte med stor omsorg, som da kameraholdet under optagelsen af en juletale for nogle år siden kunne høre prins Philip forsøge at overtale sin hustru til at tage sine sko af for at gøre sig det mere bekvemt.

”Glem nu protokollen, min skat. Det er dit smil, folk ønsker at se.”

I det, der skulle blive dronning Elizabeths sidste juletale den 25. december 2021, lagde hun da heller ikke skjul på det store savn, hendes ”elskede Philip” havde efterladt, og den kærlighed, hun havde følt for ham. Her var det kvinden Elizabeth, der talte, langt mere end monarken. På falderebet af hendes eget liv lod hun for en gang skyld briterne ane, hvilke følelser hun havde båret på.