Dronning Elizabeth II fylder 95 år: Se 10 billeder fra de store øjeblikke i hendes liv

Dronning Elizabeth II af Storbritannien fylder i dag 95 år. Kristeligt Dagblad har samlet en række billeder fra dronningens liv – fra barndommen til prins Philips begravelse

I dag fejrer dronningen af Storbritannien, Elizabeth II, sin 95 års-fødselsdag. Hun har snart siddet 68 år på tronen og er dermed den længst siddende britiske monark. Det lå ellers ikke i kortene, da hun var barn, at hun en dag skulle blive landets regent. Men da hendes onkel Edward VIII abdicerede i 1936 efter blot 326 dage som konge, slog den 10-årige prinsesses liv med ét ind på en anden kurs. Dermed blev Elizabeths far, kong George VI, udråbt som landets regent, og hun blev tronarving.

Dronning Elizabeth blev allerede som barn beskrevet som særdeles pligtopfyldende – og det er et ord, der fortsat hænger ved i karakteristikken af hendes virke. Her er et udpluk af billeder fra hendes begivenhedsrige liv.

1937: Elizabeth II som barn

Dette portræt af kongefamilien er taget i 1937. Her ses kong George VI og dronning Elizabeth, senere kendt som dronningemoderen, med deres børn prinsesse Elizabeth (tv.) og prinsesse Margaret (th.), der er fire år yngre end sin søster.

1945: Kronprinsessen tjener i militæret under krigen

Under Anden Verdenskrig i 1945 meldte kronprinsesse Elizabeth sig ind i det engelske Auxiliary Territorial Service. Hun blev dermed det første kvindelige medlem af den britiske kongefamilie, der tjente i militæret på fuld tid.

1947: Elizabeth II og prins Philips bryllup

Kronprinsesse Elizabeth og prins Philip af Grækenland og Danmark blev viet i Westminster Abbey den 20. november 1947. De havde kendt hinanden siden 1939, hvor Elizabeth blot var 13 år. Parret blev forlovet i juli 1947, da Elizabeth var 21 år. Da landet stadig kæmpede med de økonomiske efterdønninger fra Anden Verdenskrig, blev stoffet til brudekjolen betalt med rationeringsmærker.

1953: Elizabeth II bliver kronet

Den 2. juni 1953 blev dronning Elizabeth II kronet i Westminster Abbey. Det var første gang, at en kroning blev tv-transmitteret.

1957: Dronning Elizabeth besøger Danmark

Dronningen var på statsbesøg i Danmark fra den 21. maj til den 25. maj 1957. Her kører hun i åben karet med Frederik IX i de københavnske gader. Da vejret er lidt køligt, hjælper kongen gæsten med at få sin pelsstola på.

1961: Regentparret får besøg fra det store udland

Dronning Elizabeth II og prins Philip poserer med den amerikanske præsident, John F. Kennedy, og førstedamen, Jacqueline Kennedy, på Buckingham Palace den 5. juni 1961.

1979: Dronningen besøger København

Under sit andet statsbesøg i Danmark i 1979 hilser den britiske monark på Pjerrot i Tivoli. I baggrunden ses Tivolis daværende direktør Niels-Jørgen Kaiser, prins Philip (th.) og prins Henrik.

1997: Lady Dianas begravelse

Dronning Elizabeth II står sammen med sin mor Elizabeth Bowes-Lyon, kendt som dronningemoderen, inden prinsesse Dianas begravelse den 6. september 1997.

2016: Dronning Elizabeth tiljubles på sin 90 års-fødselsdag

Dronningen går gennem gaderne i London den 21. april 2016, hvor hun blev 90 år. Overalt mødtes hun af folkeskarer med blomster og store smil. Fejringen af dronningen bliver af en noget anden karakter i år.

2021: Dronningen bliver enke

Da dronningens mand, prins Philip, blev begravet var der kun samlet 30 mennesker i kirken på grund af corona-epidemien. Endvidere bar deltagerne mundbind og holdt god afstand. Dronningen sad alene, da hun tog afsked med sin livsledsager, som hun havde været gift med i 73 år.