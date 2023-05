Dronningen af rock'n' roll Tina Turner er død

Den amerikanske sangstjerne Tina Turner er død, 83 år, rapporterer mediet Sky News.

Tina Turner døde fredeligt efter lang tids sygdom i sit hjem i Küsnacht nær Zürich i Schweiz, oplyser hendes nærmeste.

Hun fik sit musikalske gennembrud i 1960'erne sammen med sin daværende mand Ike Turner.

Men efter parrets brud indledte hun en lang og glorværdig solokarriere, der gjorde hende til dronningen af rock'n' roll.

En karriere der gjorde hende til et af de største navne i musikverdenen overhovedet.

Hun er en af musikhistoriens største rockstjerner og har formået at sælge omkring 200 millioner plader og vundet mange priser.

I 2018 fejrede Tina Turner sit 60-års jubilæum i musikbranchen ved at dele sin livshistorie igennem en rørende selvbiografi.

Men hendes store succes på musikscenen har langtfra været smertefri.

Hun hed Anna Mae Bullock og kom fra Nutbush i Tennessee. I 1958 fik hun sin første søn med musikeren Raymond Hill.

Hun mødte efterfølgende musikeren Ike Turner , der gav hende navnet Tina Turner. De to begyndte at lave musik sammen, og i 1960 fik de en søn.

De var gift i 14 år, men Tina Turner blev i en årrække udsat for vold af Ike Turner og lod sig skille fra ham.

Herfra tog hendes musikkarriere fart som solist. Hun har i alt vundet otte Grammy-priser for blandt andet Årets Sang og Årets Album.

Hun turnerede i hele verden med kæmpehits som "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero" og "The Best".

I selvbiografien "My Love Story" fortalte hun blandt andet, at hun havde været alvorligt syg.

Få måneder efter, at hun i 2013 var blevet gift med den tyske musikproducer Erwin Bach, fik hun konstateret et for højt blodtryk, og hendes nyrer var kun 35 procent funktionsdygtige.

Senere fik hun også konstateret tarmkræft, men fik straks fjernet en del af tarmene.

Hendes nyrefunktion fortsatte med at blive dårligere, og det var dengang svært at finde en organdonor i Schweiz.

Men da Tina Turner på et tidspunkt var ved at dø, blev hun reddet af sit livs kærlighed. Erwin Bach gav sin hustru en af hans nyrer for at redde hende.

