Dronningens tale: Et hurtigt brexit er topprioritet

Dronning Elizabeth har torsdag fremlagt regeringens planer ved parlamentets åbning i Storbritannien.

Briternes farvel til EU er topprioritet for den nye britiske regering.

Sådan lyder det ikke uventede budskab torsdag fra dronning Elizabeth, der på vegne af den nye britiske regering holder tale ved parlamentets åbning.

Premierminister Boris Johnson, der er stor fortaler for brexit, har i al sin tid som premierminister insisteret på at få gennemført briternes exit fra EU så hurtigt som muligt. Det står lige nu til at ske senest 31. januar.

Det er tradition, at parlamentet i Storbritannien bliver åbnet med en tale fra dronningen. I talen fremlægger regeringen sin plan for fremtiden.

Af torsdagens tale fremgår det blandt andet også, at regeringen vil give et stort milliardbidrag til det nationale sundhedssystem over de kommende år.

/ritzau/dpa