Druk og Vinterberg er nomineret til en Oscar

Thomas Vinterberg er nomineret til en Oscar for Bedste Instruktør, og også "Druk" er nomineret.

For første gang siden 2017 får en dansk film mulighed for at vinde en Oscar for Bedste Internationale Film.

Thomas Vinterbergs film "Druk" er nemlig mandag blevet nomineret til en Oscar i netop den kategori, oplyser akademiet.

Også Thomas Vinterberg selv er nomineret til en Oscar for Bedste Instruktør.

Det er første gang, at den danske instruktør er nomineret i den kategori, og anmeldere og filmfolk havde ikke på forhånd spået, at instruktøren var med i opløbet til nomineringen.

Vinterberg er den første dansker, der er blevet nomineret i kategorien.

Den betyder en hel del, fortæller han, fordi forløbet i forbindelse med filmen var tragisk. Vinterberg mistede i 2019 sin datter i en trafikulykke, og filmen er dedikeret til hende.

- Det betyder noget ekstraordinært, fordi det har været en ekstraordinær oplevelse at lave den. Der er sket så mange ting bag om og foran kameraet.

- Det har været en blanding af ekstase og jubel og sorg på én gang. Så det er en slags kulmination, og nu er jeg overvældet over, at vi har fået to nomineringer. Det er meget smukt, siger Vinterberg.

Det er ikke kun "Druk", der har hevet nomineringer ind til Danmark.

Også den amerikanske kortfilm "The Letter Room" har fået en nominering for Bedste Kortfilm, og den er instrueret af danske Elvira Lind.

Filmklipper Mikkel E.G. Nielsen er nomineret til en Oscar for Bedste Klipning i filmen "Sound of Metal"

Herhjemme fik "Druk" solgt over 800.000 biografbilletter, før vinterens coronanedlukning også lukkede biograferne.

"Druk" er et drama om fire gymnasielærere og deres forsøg på at genfinde livsgnisten ved hjælp af indtagelse af alkohol. Lærerne beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Men jo mere alkohol, de får indenbords, jo mere begynder det at køre af sporet.

Oscaruddelingen løber sædvanligvis af stablen i februar, men coronakrisen har i år fået oscarakademiet til at skubbe prisuddelingen til april. Det betyder også, at filmene har haft længere tid til at blive nomineret.

Ligesom i Danmark har biograferne verden over holdt lukket i flere måneder på grund af coronapandemien. Blandt andet derfor er flere film i år blevet udgivet direkte på streamingtjenester som Netflix og Amazon og er altså ikke blevet set i biografen.

"Druk" er også nomineret til fire priser i forbindelse med Storbritanniens største filmpris, Bafta, der uddeles 11. april.

Her er filmen nomineret til Bedste Ikke-engelsksprogede Film, Bedste Instruktør, Bedste Manuskript og Bedste Mandlige Hovedrolle.

Blandt mange andre nomineringer var filmen også nomineret til Bedste Udenlandske Film ved dette års Golden Globes. Prisen gik til "Minari".

