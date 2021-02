Dubai lukker barer efter kraftig smittestigning

Coronasmitten er øget i Dubai, efter at turister er flokkedes dertil. Det får nu konsekvenser for nattelivet.

Dubai har mandag beordret barer og pubber til at lukke indtil slutningen af februar.

Det sker i et forsøg på at komme en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde med coronavirus til livs.

Smittestigningen er sket i kølvandet på juleferien, hvor turister er flokkedes til millionbyen i De Forenede Arabiske Emirater.

Barlukningen træder i kraft fra tirsdag og er et af flere tiltag, der er "taget som reaktion på et stigende antal overtrædelser af de forebyggende foranstaltninger".

Det oplyser myndighederne i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samtidig vil indendørsfaciliteter såsom biografer og sportshaller få halveret deres kapacitet.

Dubais enorme shoppingcentre såvel som hoteller, swimmingpools og private strande har fået besked om at operere med 70 procent af deres kapacitet.

Yderligere skal restauranter og caféer fra tirsdag og resten af februar lukke senest klokken 01.00.

- Der vil blive givet bøder til enhver, der udgør en risiko for folkesundheden ved bevidst at ignorere de forebyggende foranstaltninger eller ikke overholder dem, oplyser Dubais myndigheder for krise- og katastrofehåndtering ifølge AFP.

Dubai har styret gennem coronapandemien uden at lukke sine grænser og genåbnede for turister i juli sidste år.

Selv om mundbind og fysisk afstand er obligatorisk, har det ikke været nok til at undgå en kraftig smittestigning i det nye år, efter at byen stemplede sig selv som en åben, solrig og karantænefri oase, hvor turister kunne søge tilflugt om vinteren.

Således oversvømmede billeder af sportsstjerner, tv-personligheder og influencere - danske såvel som internationale - da også de sociale medier hen over jul og nytår.

I alt har 78 danskere fået konstateret covid-19 efter en rejse til Dubai.

- Det er helt ubegribeligt, at der fortsat er danskere, der midt i denne coronakrise vælger at rejse på ferie. Til trods for at Udenrigsministeriet siden begyndelsen af januar har frarådet alle rejser til alle lande, skrev transportminister Benny Engelbrecht (S) søndag på Facebook.

Regeringen har sendt en appel til de borgere, som vender hjem fra Dubai, om at lade sig teste og holde sig i isolation i ti dage.

Tirsdag hastebehandles et lovforslag, som vil gøre isolation påkrævet ved indrejse til Danmark. Overtrædes isolationen, venter der en bøde.

