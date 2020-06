Duda skal som ventet i afgørende duel med Warszawas borgmester

Præsident Duda fik ikke nok stemmer til at sikre sig sejren i første runde, viser det endelige resultat.

Polens præsident, Andrzej Duda, har vundet den første runde af præsidentvalget søndag med 43,5 procent af stemmerne.

Det viser det endelige resultat tidligt tirsdag morgen.

Dermed slipper Duda som ventet ikke for at møde Warszawas borgmester, Rafal Trzaskowski, i en anden og afgørende runde 12. juli.

Rafal Trzaskowski fik 30,5 procent af stemmerne.

Det kræver mindst 50 procents opbakning at vinde valget direkte i første runde.

Genvalg af Duda er afgørende, hvis det nationalkonservative regeringsparti Lov og Retfærdighedspartiet (PiS) skal kunne implementere sin socialkonservative dagsorden yderligere.

Det gælder blandt andet en retsreform, der har bragt Polen på kollisionskurs med EU, der ser reformen som en undertrykkelse af demokratiet.

Præsident Andrzej Duda er allieret med PiS, som han tidligere var medlem af. Da præsidenten i Polen skal være partiløs, meldte han sig ud efter sejren ved præsidentvalget i 2015.

Den EU-venlige Rafal Trzaskowski har i de seneste uger halet ind på Duda.

Meningsmålinger har vist, at de ligger side om side, hvis de - som det altså bliver tilfældet - mødes i en anden runde af valget.

Rafal Trzaskowski kom sent ind i valgkampen, men han ser ud til at have vundet mange vælgere, som er trætte af Polens isolering i EU og vrede over Dudas troskab over for PiS.

Rafal Trzaskowski befinder sig på midten af det politiske spektrum og har i valgkampen slået på, at han vil forbedre Polens forhold til EU.

Præsidentembedet i Polen, der er for fem år ad gangen, er ikke bare symbolsk. Ud over at have en vis indflydelse i forsvars- og udenrigspolitiske spørgsmål kan præsidenten nedlægge veto mod love besluttet i parlamentet.

/ritzau/Reuters