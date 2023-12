Dusinvis af palæstinensiske mænd tilbageholdt i underbukser

Videoer og billeder, der torsdag florerede på sociale medier, viser dusinvis af palæstinensiske mænd blive tilbageholdt i deres undertøj af israelske styrker.

BBC er blandt de medier, der har offentliggjort en video.

I videoen ses de mange mænd sidde på asfalt afklædt i deres underbukser, mens israelske soldater bevogter dem. De sidder med hovedet mellem benene og hænderne over hovedet.

Videoen er bekræftet af Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge BBC menes mændene at være blevet anholdt i Beit Lahiya i det nordlige Gaza.

Et lokalt medie oplyser ifølge BBC, at én af mændene er "en respekteret journalist".

Journalistens kollega fortæller BBC, at journalisten befinder sig på en militærbase, hvor andre af de tilbageholdte er blevet frigivet fra - men ikke ham.

- Vi har ingen idé om hans skæbne. Billederne og videoerne af de her mænd er forfærdelige. Jeg er chokeret, siger kollegaen til mediet.

En BBC-journalist har talt med en af de palæstinensere, der blev tilbageholdt.

- De (Israels militær, red.) tvang os til at sidde på midten af vejen i næsten tre timer. Så kom der lastbiler, så gav de os håndjern på og bind for øjnene, og så kørte de os et ukendt sted hen, siger den anonyme kilde til BBC.

Et andet billede viser mænd i flere rækker af afklædte mænd med bind for øjnene, og som knæler i sand, mens omkring ti israelske soldater står oprejst og overvåger dem.

Talsperson for de israelske styrker (IDF) Jonathan Conricus har fortalt CNN, at mændene var "Hamas-medlemmer og personer, der mistænkes for at være medlemmer af Hamas".

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Jonathan Conricus blev mændene afklædt "for at sikre, at de ikke bar eksplosiver".

Ifølge familiemedlemmer, som CNN har talt med, er mindst nogle af mændene civile "uden tilknytning til militære grupper".

Talsmand for den israelske regering Eylon Levy er blevet spurgt til billederne.

- Vi taler om mænd i militæralderen, der blev opdaget i områder, som civile skulle have været evakueret fra for flere uger siden, siger han.

Efter at Hamas angreb Israel 7. oktober, har Israels militær indledt en offensiv for at eliminere den palæstinensiske gruppe i Gazastriben.

I den forbindelse har Israel bedt civile om at forlade områder, hvor det har planlagt at operere.

/ritzau/Reuters