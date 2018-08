Dykker vil sagsøge Tesla-rigmand for pædofili-kommentar

En af de dykkere, som deltog i en stor redningsaktion i Thailand, vil sagsøge Elon Musk for ærekrænkelse.

En britisk dykker, som i juli var med til at redde 12 drenge og deres fodboldtræner ud af en grotte i Thailand, er tæt på at sagsøge Tesla-rigmanden Elon Musk for at kalde dykkeren "pædofil".

Det fortæller dykkeren Vernon Unsworths advokat, L. Lin Wood, der har base i den amerikanske by Atlanta.

- Vi er ved at færdiggøre søgsmålet om ærekrænkelse, siger advokaten til CNN og tilføjer, at han forventer at indgive søgsmålet til en føderal domstol i Los Angeles "i løbet af de næste dage".

Den britiske dykker Vernon Unsworth, der er ekspert i grotter, kritiserede Tesla-chefen for at ville bidrage med en miniubåd til redningsaktionen.

- Han kan stikke sin ubåd derop, hvor det gør ondt, sagde Vernon Unsworth i et interview med CNN i kølvandet på redningsaktionen.

- Der var absolut ingen chance for, at det ville virke. Han havde ingen anelse om, hvordan passagen gennem grotten var.

Vernon Unsworth beskyldte Musk for at udnytte situationen til et "pr-stunt".

Det fik Elon Musk til at rette det usædvanlige angreb mod dykkeren.

I en række bizarre udmeldinger på Twitter refererede han således til Unsworth som "pædofyren", hvilket er kort for pædofil.

Musk slettede senere de opsigtsvækkende tweets, der nåede ud til 22 millioner følgere, og undskyldte over for Vernon Unsworth.

- Jeg undskylder til hr. Unsworth og til de firmaer, jeg repræsenterer som leder. Skylden er min og min alene.

- Min kommentar blev sagt i vrede, skrev han blandt andet.

Briten Vernon Unsworth bor halvdelen af året i Thailand. Han var en del af det internationale hold af redningsfolk, der fik de 12 drenge og deres træner ud i friheden gennem lange og snævre passager i den oversvømmede grotte.

/ritzau/