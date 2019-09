Dykkere bjærger 33 lig efter bådbrand ud for Californien

En person savnes stadig, efter at en dykkerbåd brød i brand natten til mandag, mens mange lå under dæk og sov.

Dykkere har bjærget 33 lig efter en voldsom brand om bord på en båd ud for Californiens kyst natten til mandag.

En person savnes stadig.

Det oplyser politiet i Santa Barbara County onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ligene af 11 kvinder og ni mænd blev fundet, efter at den 23 meter lange kommercielle dykkerbåd brød i brand og sank natten til mandag.

Siden har dykkere bjærget yderligere 13 lig, oplyser politiet.

Under branden fortærede kraftige flammer dykkerfartøjet "Conception", da det lå for anker ud for øen Santa Cruz Island.

Mange af de 39 ombordværende lå under dæk og sov, da branden brød ud, og mange af de omkomne blev fanget nede i båden, hvor der kun var en smal gang op fra det nederste dæk.

Da båden gik ned, vendte den rundt, og den ligger nu med bunden opad på 20 meters dybde, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der var i alt 33 passagerer om bord på skibet sammen med seks besætningsmedlemmer, da branden brød ud klokken 3.15 natten til mandag lokal tid.

Fem besætningsmedlemmer befandt sig i den øverste del af båden og nåede at springe over bord, inden flammerne fik fat.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

Ifølge Truth Aquatics, der ejer "Conception", var det planen, at skibet skulle vende tilbage mandag efter en tre dage lang sejl- og dykkertur.

Blandt de omkomne er ifølge CNN en familie på fem, der var om bord på båden for at fejre en fødselsdag.

Således fortæller Dominic Selga og Nisa Shinagawa til det amerikanske nyhedsmedie, at de forsøger at forstå, at deres mor, stedfar og tre stedsøstre efter alt at dømme er døde.

Onsdag ville det have været deres stedfar, Michael Quitasols, fødselsdag.

- Vores familie tager hvert år på denne tur, siger Nisa Shinagawa til CNN.

- Alt afhængigt af, hvilke søskende der har mulighed for at komme med, forsøger vi hvert år at tage på denne tur med vores forældre, siger hun.

/ritzau/